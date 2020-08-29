«Велес» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич и Рязанцев отмажутся за вылет из Кубка России

30 августа «Велес» и «Торпедо» сыграют в матче шестого тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Велеса» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Велес» — «Торпедо» 30 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Велес» — «Торпедо» 30 августа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24.

Анализ и прогноз матча 6-го тура ФНЛ «Велес» — «Торпедо» (30.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. В подавляющем большинстве случаев все матчи тура играются в ФНЛ в один день.

Однако на этот раз мы имеем дело с исключением. Дело в том, что на середину недели выпали матчи 3-го раунда Кубка России, с которого как раз начинают борьбу клубы второго дивизиона. Потому «Спартак-2» и «Краснодар-2» (не участвуют в Кубке России, поскольку официально оформлены как фарм-команды) сыграли в четверг.

А все остальные сразятся в воскресенье. В 17:00 в Москве выяснять отношения начнут «Велес» и «Торпедо». Соперники удивили на старте сезона, вот только хозяева сделали это со знаком плюс, а гости — со знаком минус. Новичок ФНЛ после пяти туров делит третье место в турнирной таблице с «Балтикой».

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11 очков в копилке, ни одного поражения. Причём списать всё на лёгкий календарь никак не получится, он как раз был довольно сложным. Победы над «Крыльями Советов» (3:1), «Волгарём» (2:1) и «Шинником» (2:1) — это уже серьёзно. Ничьи с «Текстильщиком» (0:0) и «Факелом» (1:1) — тоже недурно.

Основанный всего четыре года назад клуб опирается на молодых футболистов. Он отличается гибкостью и уже несколько раз менял схемы, чем, например, ставил в тупик мощные «Крылья Советов». «Велес» умеет и любит использовать высокий прессинг, заметную долю остроты удаётся создавать именно за счёт давления на чужой половине поля.

В среду москвичи разнесли в Кубке России крепкую «Балтику» (4:1). Калининградцы выставили полуторный состав, но это не отменяет главного: подопечные Алексея Стукалова смотрелись лучше и победили абсолютно по делу, что признал даже Евгений Калешин. Команда на ходу, а потому практически равные котировки букмекеров удивлять не должны.

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«Торпедо» продолжает переживать непростые времена. Старт сезона провален — всего шесть очков в пяти турах и кошмарное 15-е место в турнирной таблице. А в середине недели ко всем проблемам добавился вылет из Кубка России. На своём поле «автозаводцы» проиграли «Шиннику» со счётом 1:2.

Разумеется, положение Сергея Игнашевича не самое приятное. Ему уже пришлось разговаривать на повышенных тонах с фанатами, которых тоже можно понять. Как эта нервозность повлияет на коллектив, сказать сложно. Одно можно сказать точно — «Велес» играет сам и даёт играть другим, а чёрно-белым такие оппоненты удобны.

Потому ждём бодрого футбола с обилием моментов в обе стороны. Лезть в исход не рискнём: состав у «Торпедо» мощнее, однако «Велес» умеет удивлять. Мы бы выбирали между классическими ставками — тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а «обе забьют» — за 1.77.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Велес» — «Торпедо» 30 августа 2020 года

«Велес» — один из главных сюрпризов старта ФНЛ. Новичок лиги показывает очень смелый и яркий футбол, а главное — исправно набирает очки. «Торпедо» чувствует себя комфортно против команд, которые играют сами и дают играть другим. Потому ждём весёлого матча, в котором моментов и голов хватит на всех.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.03.