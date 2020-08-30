Шесть матчей в РПЛ, девять — в ФНЛ. Плюс чемпионаты Франции, НХЛ и НБА.

«Локомотив» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи: на что ставить 30 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, да и НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 30 августа.

На что ставить в футболе 30 августа

Прежде всего стоит обратить внимание на чемпионат России, где шестью матчами завершится программа 6-го тура. Гвоздь программы — битва «Локомотива» и «Зенита», которая стартует в Москве в 16:00 мск. В начале августа соперники сошлись в матче за Суперкубок России, тогда сине-бело-голубые оказались сильнее.

«Краснодар» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Ерёменко и Ионов добавят Мусаеву седых волос Жёлто-синие забивали в семи из восьми предыдущих очных встреч.

В 20:00 мск начнётся южное дерби, «Краснодар» будет принимать «Ростов». Обе команды начали сезон далеко не лучшим образом и постараются уйти на международную паузу в хорошем настроении. Остальные игры: «Уфа» — «Динамо», «Рубин» — «Тамбов», «Ахмат» — ЦСКА и «Сочи» — «Урал».



Девять игр пройдут в ФНЛ, там тоже речь идёт о шестом туре. Выделяются матчи «Енисей» — «Крылья Советов» (13:00 мск), «Чертаново» — «Алания» (15:00), «Оренбург» — «Волгарь» (16:00) и «Велес» — «Торпедо» (17:00). Программа закроется в Калининграде, в 20:00 «Балтика» начнёт выяснять отношения с «Акроном».



Шесть поединков второго тура состоятся в чемпионате Франции. Любителям российского футбола в первую очередь будет интересно противостояние «Метца» и «Монако» (16:00 мск). Клуб Александра Головина в первом туре сыграл вничью с «Реймсом», а теперь постарается добыть первую победу при Нико Коваче.

«СКА-Хабаровск» — «Шинник». Прогноз: Побегалов и Самодин не справятся с Базелюком в ФНЛ Ярославцы 26 августа провели тяжелейший кубковый матч с «Торпедо», после чего долго летели в Хабаровск.

Кроме того, играть будут в огромном количестве второстепенных чемпионатов, однако по-настоящему интересных вывесок там нет. Выделим разве что игру «Генка» и «Брюгге» в чемпионате Бельгии.

Матчи по хоккею для ставок 30 августа: плей-офф НХЛ

Кубок Стэнли вернулся в строй после паузы в связи с бойкотом хоккеистов. Правда, 30 августа ранних матчей не будет. В 1:00 мск на лёд выйдут «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», в 3:00 — «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз», а в 5:30 мск — «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс».

На что ещё ставить 30 августа: плей-офф НБА, Формула-1

Плей-офф НБА тоже возобновился после пары дней паузы. Здесь состоятся сразу два ранних матча, так что жителям европейской части России не придётся жертвовать сном. В 20:00 стартует поединок «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс», это уже второй раунд. А в 22:30 на паркет выйдут «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс», тут речь идёт о первом раунде.



Любителям автогонок тоже не будет скучно. На воскресенье запланирован седьмой этап Формулы-1, Гран-при Бельгии. Начнётся он в 16:10. А четырьмя часами ранее стартует вторая гонка Гран-при Бельгии в Формуле-2.

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