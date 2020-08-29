«Уфа» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Игбун, Шунин и Каборе добьют банду Евсеева

30 августа «Уфа» примет «Динамо» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо Москва» (30.08.2020)

Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, окончательно набрал ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартует уже 29 августа.

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Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. «Уфа» и московское «Динамо» встретятся 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 14:00 мск.



«Уфа» по-прежнему хромает, войти в прежнюю колею после ухода нескольких игроков основы пока не выходит. За пять пройденных туров было набрано всего четыре балла. В турнирной таблице чемпионата России на данный момент это соответствует месту в зоне стыковых матчей.



В прошлой игре команда Вадима Евсеева потерпела второе подряд поражение. И если в первом случае дома с «Ростовом» (0:1) весомым аргументом стало удаление у уфимцев, то во втором случае с выездом в Казань они проиграли со счётом 0:3 по делу. И здесь следует отдать должное местному «Рубину», который включился сразу после перерыва и забил три гола.

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Московское «Динамо» пока что выглядит уверенно. На пять стартовых туров пришлись всего одна ничья и одно поражение. Остальные три победы позволяют столичному клубу держаться в лидерах РПЛ. По качеству футбола имеются вопросы, но при таких результатах они отходят на второй план.



К слову, в прошлом матче бело-голубые принимали грозный «Зенит» Сергея Семака и сумели сделать, казалось бы, невозможное — победить. Получилось в первом тайме забить гол со стандарта и удержать благоприятный результат уже после перерыва. Не обошлось и без эмоций: целая россыпь «горчичников» и по одной красной карточке каждой команде.



Кирилл Новиков в предстоящем выезде в Уфу не сможет рассчитывать на крайнего защитника Дмитрия Скопинцева. Однако играть в пять защитников, вероятно, и не потребуется, поскольку «Уфа» более крепким соперникам отдаёт инициативу даже на своём поле. А линия атаки у москвичей будь здоров. Тут и полезный Филипп, и высоченный Комличенко, и шустрый Игбун, и щедрый Шиманьски.

«Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз: Фролов, Комбаров и Гацкан справятся с Тархановым Самарцы сэкономили силы в матче Кубка России, а вот «Енисею» пришлось рвать жилы ради победы.

«Динамо» наверняка будет на подъёме после победы над действующем чемпионом страны. А у «Уфы» сейчас совсем не клеится. Одна из лучших оборон Российской Премьер-Лиги прошлого сезона теперь сбоит. За пять прошедших туров она пропустила целых 10 мячей.

При таких раскладах лобовая победа гостей за коэффициент 2.09 выглядит заманчиво. Статистика личных встреч на нашей стороне. За пять выездов в Уфу в РПЛ бело-голубые добыли четыре победы, при этом ни разу не проиграв.



При желании можно даже рискнуть и проверить П2 всухую за увесистый коэффициент 2.80. Дело в том, что подопечные Кирилла Новикова в новом сезоне пропустили только в одном из пяти матчей. А уфимцам забитые мячи даются кровью и потом.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо Москва» 30 августа

У «Уфы» на старте нового сезона всё плохо: место в зоне стыковых матчей, 10 пропущенных голов в пяти играх и привычные трудности с созиданием. «Динамо» Кирилла Новикова, напротив, демонстрирует завидную стабильность. Бело-голубые пропустили только в одном из пяти матчей. Сухая победа гостей при таких раскладах выглядит заманчиво. Статистика личных встреч, к слову, на нашей стороне.



Ставка: победа «Динамо» всухую за коэффициент 2.80.



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