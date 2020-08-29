«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: Николич обеспечит большие проблемы Дзюбе, Азмуну и Семаку

30 августа «Локомотив» примет «Зенит» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех москвичей оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (30.08.2020)

Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, окончательно набрал ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартует уже 29 августа.

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Программа откроется в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» встретятся 30 августа. Центральный поединок тура стартует в 16:00 мск на стадионе «РЖД Арена».



«Железнодорожники» после мощного старта, кажется, сошли с рельс. За три предыдущих тура получилось добыть только одно очко. Ничья состоялась в Екатеринбурге с местным «Уралом» (1:1), да и то надо сказать, что форвард команды Фёдор Смолов сравнял счёт только на 87-й минуте.



Затем команда Марко Николича потерпела два подряд поражения. Сначала в дерби со «Спартаком» (1:2), а затем дома от «Ахмата» (2:3). При этом с красно-белыми «Локомотив» потерял из-за травм сразу двух лидеров Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, что, разумеется, сильно повлияло на полузащиту.

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В игре с грозненцами красно-зелёные пропустили все три гола после ошибок в обороне. Второй привёз голкипер сборной России Маринато Гильерме, подарив мяч сопернику. На 63-й минуте (уже при счёте 1:3) хозяева остались в большинстве, однако сил хватило только на один гол.



Петербургский «Зенит» на днях потерпел первое поражение в РПЛ за 23 последних матча. Прервало успешную серию петербуржцев столичное «Динамо». На выезде действующий чемпион страны пропустил один гол, а отыграться так и не сумел.



Грамотные оборонительные построения Кирилла Новикова нейтрализовали Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна. В концовке сине-бело-голубые осадили ворота Антона Шунина, но голкипер несколько раз выручал москвичей в тяжелейших ситуациях. Конкуренты воспользовались осечкой лидера и смогли подобраться поближе.

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Отметим, что Сергей Семак потерял сразу двух основных футболистов в том поединке. Атакующий игрок Себастьян Дриусси получил травму и был заменён уже на 15-й минуте, а центральный полузащитник Вильмар Барриос схлопотал две жёлтые карточки и теперь отбывает дисквалификацию. Разумеется, российскому тренеру будет кем заткнуть дыры в составе, однако всё же это серьёзная потеря перед непростой игрой с «Локомотивом».



Понятно, что Марко Николичу и его команде едва ли захочется потерпеть третье поражение кряду, а потому они наверняка будут крайне мотивированы. К тому же, это реальный шанс взять реванш за поражение в Суперкубке в начале сезона.



Также плюсом в копилку «железнодорожников» идёт и то, что они являются крайне неудобным соперником для «Зенита». За десять последних очных противостояний в Российской Премьер-Лиге они проиграли петербургской команде только два раза. Четыре победы, собственно, на счету «Локомотива», а в остальных четырех встречах противники расходились миром.

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Однако сейчас у москвичей заметные проблемы в обороне. Ждать от них подвига «Динамо» мы бы тоже не стали. Сергей Семак наверняка сделал выводы из предыдущего поединка. Так что, на наш взгляд, ставка обе забьют за коэффициент 1.88 выглядит интересно. Без Барриоса опорная зона действующего чемпиона наверняка просядет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» 30 августа

«Локомотив» в свете последних неубедительных результатов будет крайне мотивирован. «Зенит» накануне потерпел поражение и потерял двух важнейших игроков основы. К тому же «железнодорожники» — крайне неудобный соперник для петербуржцев. Так что, на наш взгляд, стоит подумать над голами в обе стороны. Без Барриоса опорная зона гостей должна просесть.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.88.

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