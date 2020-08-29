«Рубин» — «Тамбов». Прогноз: Слуцкий, Кварацхелия, Шатов и Дюпин снова победят в Казани

30 августа «Рубин» примет «Тамбов» в матче 6-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.84.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Рубин» — «Тамбов»
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.
Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Рубин» — «Тамбов» (30.08.2020)
Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, окончательно набрал ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартовал уже 29 августа.
Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги открылась в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. Казанский «Рубин» и «Тамбов» встретятся 30 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
«Рубин» Леонида Слуцкого с каждым днем смотрится все лучше. После неудачного старта удалось отпраздновать две победы. Это помогло команде запрыгнуть в середину турнирной таблицы РПЛ. Впереди ещё одна игра, после которой наступит международная пауза.
После неожиданной гостевой победы над московским ЦСКА (2:1) казанцы разгромили уже на своём поле «Уфу» (3:0). Первый тайм получился вполне боевой, однако на второй хозяева вышли сверхзаряженными и отгрузили сразу безответных три мяча. Успел отличиться новичок команды кореец Хван Ин Бом, а дублем отметился раззабивавшийся Денис Макаров.
«Тамбов» же может похвастаться лишь тем, что после пяти туров находится в зоне стыковых матчей. За всё это время получилось добыть только три очка. Тогда тамбовчане победили с минимальным счётом новичка лиги «Химки», но без везения, конечно, не обошлось.
Далее снова последовало два поражения. Сперва разгромное в Санкт-Петербурге от «Зенита» (1:4), а затем в предыдущем матче от «Сочи» (0:1), который сейчас в полном порядке. Сочинцы смотрелись интереснее, но забили победный гол уже в добавленное ко второму тайму время. Новый нападающий «волков» Кирилл Панченко имел отличную возможность сравнять счёт, но Сослан Джанаев потащил.
Это поражение стало для «Тамбова» четвёртым в новом сезоне. Любопытно, что забитые мячи клубу даются с большим трудом, зато пропускает он частенько. К слову, за пять туров было пропущено целых восемь мячей, больше в чемпионате России на данный момент только у «Уфы» (10).
Зато у «Рубина» в последнее время с результативностью полнейший порядок. Команда Леонида Слуцкого забивает уже в четырёх играх подряд. Причём забить получилось сразу восемь голов. При таких раскладах лобовая победа хозяев за коэффициент 1.72 смотрится заманчиво.
Также можно рискнуть и подумать над ИТБ1 1.5 мяча за 2.05. Всё-таки казанцы будут играть при родных трибунах, ещё и после разгромной победы. А «Тамбов» за два выезда уже пропустил шесть раз.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Тамбов» 30 августа
«Рубин» Леонида Слуцкого смотрится всё лучше. За четыре последних игры он забил восемь раз. У «Тамбова» же дела совсем плохи: четыре поражения за пять туров. При этом «волкам» с трудом даются голы, а пропускают они много. При таких раскладах лобовая победа хозяев выглядит заманчиво.
Ставка: победа «Рубина» за коэффициент 1.72.
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