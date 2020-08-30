«Брест» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш, Стротман и Товен задушат середняка Лиги 1

30 августа «Брест» и «Марсель» сыграют в матче второго тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех «Бреста» оценён букмекерами коэффициентом 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Брест» — «Марсель» 30 августа

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 30 августа «Брест» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги 1 «Брест» — «Марсель» (30.08.2020)

Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».

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В конце июля состоялись финалы Кубка Франции и Кубка французской лиги (разумеется, оба трофея достались «ПСЖ»). Дальше парижане напару с «Лионом» отправились бороздить просторы Лиги чемпионов. А вот клубы попроще вернулись в дело лишь за неделю до окончания лета.

Несколько матчей первого тура перенесли из-за участия двух клубов в полуфинале Лиги чемпионов и коронавируса. Второй тур продолжится в воскресенье, 30 августа, сразу шестью матчами. Самый поздний из них стартует в 22:00 мск в Бресте, где местный одноимённый клуб сразится с «Марселем».

Подопечные Андре Виллаш-Боаша пропустили первый тур. У трёх футболистов (имена не разглашаются) выявили коронавирус, в результате чего игру с «Сент-Этьеном» перенесли на середину сентября. В воскресенье они на поле не выйдут. Соответственно, оценить уровень готовности команды довольно сложно.

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Понятно, что по уровню исполнительского мастерства они превосходят «Брест». Футболистов калибра Кевина Стротмана, Валера Жермена, Димитри Пайета, Моргана Сансона или Флорьяна Товена у соперника нет. Речь всего лишь о середняке элитного дивизиона чемпионата Франции, который в прошлом году финишировал на 14-й строчке.

Нынешний сезон «пираты» открыли жутким поражением от «Нима» на выезде (0:4). Подобного счёта они, пожалуй, не заслуживали, но смотрелись явно хуже. Пропустили быстрый гол, после чего пришлось действовать смелее. Вот только впереди не получалось абсолютно ничего, опасных моментов практически не возникало.

Если «Марсель» хорошо готов, то наверняка добудет три очка. Статистика противостояния с этим полностью согласна. Достаточно сказать, что три предыдущие очные встречи завершились в пользу бело-голубых. Что любопытно, всякий раз разница в счёте составляла один мяч (2:1, 1:0 и 2:1).

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У подопечных Андре Виллаш-Боаша крепкая оборона, а «Брест» испытывает большие трудности на чужой половине поля. От этого и будем отталкиваться. Лобовая победа гостей идёт за солидный коэффициент 2.19, можно не мудрить и взять её. Вариант посмелее — «хозяева не забьют», на него дают 3.30.

Ставка попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96. Хозяева заметно уступают по уровню исполнителей, но у «Марселя» не будет трёх футболистов, да и нехватка практики способна сказаться. Предпосылок для большого числа голов не видно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Брест» — «Марсель» 30 августа

«Марсель» пропустил первый тур из-за коронавируса у трёх футболистов. А «Брест» по всем статьям проиграл на выезде «Ниму» (0:4). Разница в исполнительском мастерстве внушительная, но нехватка игровой практики рискует сказаться. Ждём не самой бодрой игры, в котором класс футболистов южан перевесит.

Ставка: «Брест» не забьёт за 3.30.