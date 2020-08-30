Марта Костюк — Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка высадит украинку в первом круге US Open

Костюк очень талантлива, но опыта выступлений на взрослом уровне практически не имеет.

31 августа Марта Костюк и Дарья Касаткина сыграют в матче 1-го круга US Open. Начало — 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Костюк, ставки на победу украинки принимаются с коэффициентом 1.70. Успех Касаткиной оценён коэффициентом 2.16.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Марта Костюк — Дарья Касаткина

Аналитики считают, что матч US Open Марта Костюк — Дарья Касаткина получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на третий сет можно за 2.68.

Анализ матча US Open Марта Костюк — Дарья Касаткина (31.08.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа. За несколько недель теннисистки получили возможность набрать форму и войти в колею. На этом шутки закончились, впереди US Open. Правда, из-за пандемии состав участниц получается крайне скромным. Слишком много отказов.

Потому сюрпризы непременно будут. Дарья Касаткина в первом круге сразится с Мартой Костюк. Не так давно россиянка входила в топ-10 рейтинга, но чёрная полоса и психологические проблемы слишком затянулись. Дошло до того, что букмекеры считают её аутсайдером в матче с 18-летней украинкой из середины второй сотни.

Касаткина играет много (видимо, надеясь на переход количества в качество), но безрезультатно. В августе успела появиться на двух турнирах, вот только ничего хорошего из этого не вышло. В Палермо в первом же круге уступила средненькой итальянке Ясмине Паолини. Забрала первый сет, но и только. На корте провела больше трёх часов.

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Спустя три недели Дарья появилась в Нью-Йорке. Результат тот же — вылет в первом круге. Правда, на этот раз соперница досталась куда крепче. Анетт Контавейт сейчас в полном порядке. Никакой борьбы не получилось, поскольку россиянка элементарно не могла удержать подачу. Эстонка отдала всего четыре гейма.

Костюк находится лишь на 137-й позиции в рейтинге, но потенциал сомнений не вызывает. На юниорском уровне она была хороша. Переход во взрослый тур даётся непросто из-за напряжённого графика и необходимости дозировать нагрузку на растущий организм, в первую очередь невысокое место в рейтинге объясняется именно этим фактором.

В Палермо Марта не сумела преодолеть квалификацию, зато в Праге добралась до основной сетки. Там, правда, проиграла в первом же круге Камилле Джорджи, но всё же заставила итальянку понервничать. Встреча растянулась на 134 минуты, в решающем сете дело дошло до тай-брейка.

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Впрочем, это было на грунте, а теперь выступать придётся на харде. Если Касаткина хорошо готова физически, то вполне может рассчитывать на попадание во второй раунд. Костюк на юношеском уровне показывала яркий агрессивный теннис, но удастся ли ей справиться с эмоциями на US Open — большой вопрос. На наш взгляд, шансы примерно равны.

Потому сыграем по коэффициенту и возьмём П2 за 2.16. Вариант посмелее — третий сет за 2.68. У Дарьи огромные проблемы со стабильностью и подачей, а Марта не имеет большого опыта выступлений на взрослом уровне. Встреча рискует получиться неровной.

Ставки на матч US Open Марта Костюк — Дарья Касаткина 31 августа 2020 года

Касаткина никак не может преодолеть кризис: много играет, но очень мало побеждает. В то же время соперница ей попалась не самая опасная. 18-летняя Марта Костюк отлично выступала в юниорах, но опыта во взрослом туре не имеет. Сумеет ли она справиться с нервами на US Open — большой вопрос. Сыграем по коэффициенту.

Ставка: победа Касаткиной за 2.16.