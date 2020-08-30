«Ванкувер» — «Вегас». Прогноз: Дебур, Маршессо и Ши Теодор приблизятся к полуфиналу НХЛ

31 августа в четвертом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85, успех «Ванкувера» идёт у букмекеров за 3.88.
Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии НХЛ «Ванкувер» — «Вегас»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Вегас» 31 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.12. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90.
Анализ и прогноз 4-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Ванкувер» — «Вегас» (31.08.2020)
Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.
Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы будут в абсолютно равных условиях.
31 августа состоится четвёртый матч между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс», команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 5:30 мск. Из-за непродолжительного бойкота хоккеистов и без того плотный календарь стал ещё тяжелее. Играть придётся второй день подряд.
Пока счёт в серии 2-1. Канадский клуб забрал вторую игру благодаря дублю Бо Хорвата и 38 сейвам Якоба Маркстрёма, но поставить подобные подвиги на поток крайне сложно. В первом и третьих поединка никакой борьбы не было и близко. «Рыцари» добыли две победы всухую — 5:0 и 3:0.
Накануне они сэкономили силы, обойдясь малой кровью. Уже к середине шестой минуты преимущество достигло двух шайб. «Накс» имели достаточно моментов в первом периоде, по ходу которого трижды играли в большинстве. Однако спецбригады взяли выходной, а в равных составах созидание даётся с большим трудом.
Подопечные Питера Дебура перетерпели неприятные минуты, а дальше вопросов в исходе уже не возникало. Моменты «Ванкувер» создавал редко. Окончательно интрига умерла на старте третьего периода, когда Марк Стоун реализовал большинство и сделал счёт разгромным. Оставшееся время превратилось в формальность.
«Вегас» выглядит очень здорово. Свои две победы он одержал столь уверенно, что случившееся во второй встрече букмекеры списывают на несчастный случай. Они по-прежнему дают на успех фаворита в основное время заметно меньше двойки. «Кэнакс», конечно, представляют определённую угрозу, но всё же играть против линии не хочется.
Вариантов у номинальных хозяев немного: ждать чудес от Бо Хорвата, а также надеяться на Маркстрёма и большинство. Во втором матче все факторы сошлись, во всех остальных — не вышло. Проверим ставку «Ванкувер» не забьёт в первом периоде за 1.89.
Вариант попроще — ИТМ 2.5 шайбы «Кэнакс» за 1.73. Пока в равных составах «Голден Найтс» полностью справляются с соперником. Ресурсов для перелома ситуации у аутсайдера немного.
Прогноз и ставки на 4-й матч серии «Ванкувер» — «Вегас» 31 августа 2020 года
Накануне «Вегас» вернул себе лидерство: забросил две быстрые шайбы и спокойно довёл дело до победы. Большинство у «Ванкувера» не сработало, а в равных составах преимущество «рыцарей» слишком велико. Атаке «Кэнакс» будет сложно развернуться. Подопечные Питера Дебура сэкономили силы в третьем матче, так что предпосылок для сюрприза тут немного.
Ставка: «Ванкувер» не забьёт в первом периоде за 1.89.
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