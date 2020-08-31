«Чайка» — «Факел», Кучеров против Хары и другие матчи: на что ставить 31 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, да и НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 31 августа.

На что ставить в футболе 31 августа: ФНЛ, чемпионат Китая

Выходные получились очень жаркими и интенсивными. В понедельник традиционно наступает футбольное похмелье. Стоит выделить разве что заключительный матч 6-го тура ФНЛ. «Чайка» из Песчанокопского будет принимать воронежский «Факел», начало — в 18:00 мск.

«Чайка» — «Факел». Прогноз: Глушков, Кулик и Тумасян поберегут силы после Кубка России На старте нового сезона «Чайке» с трудом даются голы.

По слухам, эта игра может решить судьбу главного тренера воронежцев Владимира Бесчастных. По данным СМИ, в случае поражения он покинет пост. Это вполне логично: состав у «Факела» крепкий, здесь есть целый ряд игроков с опытом выступлений в РПЛ. А вот результаты печальные.



Два поединка пройдут в чемпионате Китая. «Шанхай СИПГ», за который выступают Халк, Одил Ахмедов, Оскар и Марко Арнаутович, сразится с аутсайдером «Тяньцзинь Тэда» (15:00 мск). Двумя часами ранее выяснять отношения начнут «Шицзячжуан Эвер Брайт» и «Хэбей Чайна Форчун».



Кроме того, несколько игр состоятся во второстепенных чемпионатах. По два матча пройдут в первенствах Таджикистана, а также Боснии и Герцеговины. По одной встрече состоятся в чемпионатах Румынии, Словакии, Финляндии и Чили. Ещё один поединок пройдёт в первом дивизионе Нидерландов.

Матчи по хоккею для ставок 31 августа: плей-офф НХЛ

На понедельник запланированы два контрольных матча с участием клубов КХЛ. Московское «Динамо» сразится с «Сибирью», начало запланировано на 13:00 мск. А спустя час на лёд выйдут ярославский «Локомотив» и «Куньлунь Ред Стар».

Марта Костюк — Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка высадит украинку в первом круге US Open Костюк очень талантлива, но опыта выступлений на взрослом уровне практически не имеет.

Кубок Стэнли вернулся в строй после паузы в связи с бойкотом хоккеистов. Правда, 31 августа ранних матчей не будет. В 1:00 мск на лёд выйдут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз», Никита Кучеров с Андреем Василевским находятся в одной победе от выхода в финале конференции.

А в 4:45 мск придёт время «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Здесь пройдёт только четвёртая игра, командам придётся сражаться во второй день подряд. За «лавин» выступает Никита Задоров и Валерий Ничушкин, за «шерифов» — Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянова.

На что ещё ставить 31 августа: плей-офф НБА, US Open

Плей-офф НБА тоже возобновился после пары дней паузы. «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» проведут первый матч второго раунда, а вот «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс» сразятся в шестом поединке стартового раунда. Должно быть жарко.



Долгожданный старт US Open ожидает любителей тенниса. Состав участников скромен из-за большого количества отказов (спасибо коронавирусу). В первый же день Евгений Донской сыграет с Хуаном-Игнасио Лондеро, а у женщин в борьбу вступят сразу четыре россиянки: Варвара Грачёва, Дарья Касаткина, Ирина Хромачёва и Анна Блинкова.