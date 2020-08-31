«Милуоки» — «Майами». Прогноз: Джимми Батлер, Игудала и Драгич остановят Янниса

Букмекеры совсем не верят в «Хит», хотя не всё так очевидно.

1 сентября в первом матче четвертьфинала плей-офф НБА «Милуоки Бакс» встретится с «Майами Хит». Начало игры — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Милуоки» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46, успех «Майами» идёт у букмекеров за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф НБА «Милуоки» — «Майами»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Милуоки» — «Майами» 1 сентября будет результативным: тотал больше 222.5 очка идёт за 1.85, а тотал меньше 222.5 очка — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.50.

Анализ и прогноз матча НБА «Милуоки» — «Майами» (01.09.2020)

Вроде бы на бумаге всё смотрится понятно: одна команда стала лучшей в Восточной конференции и имеет действующего MVP в составе, вторая замкнула топ-5 и считается скорее крепким середняком. Букмекеры полностью согласны с таким подходом — на проход «Милуоки» дают жалкие 1.10.

Марта Костюк — Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка высадит украинку в первом круге US Open Костюк очень талантлива, но опыта выступлений на взрослом уровне практически не имеет.

Вот только не всё так просто. Во-первых, сезонная серия осталась за «Майами» (2-1), причём единственную победу фаворит добыл уже в августе, когда никому ничего не было нужно. У «Хит» тогда отсутствовали Джимми Батлер и Горан Драгич, а это два самых результативных игрока в коллективе.

Во-вторых, «Милуоки» при всех своих очевидных достоинствах остаётся догматичной командой, стремящейся быть системной абсолютно во всём. На дистанции регулярного чемпионата это обеспечивает высокие результаты, а вот в ключевых матчах грозит обернуться дополнительными проблемами из-за предсказуемости.

Абсолютно всем понятно, что и как будут делать подопечные Майка Буденхольцера. В этом заключается одновременно их сила и их слабость. Знаменитый принцип Ольги Смородской «в атаке пошире, в защите поуже» здесь приходится как нельзя кстати.

Ирина Хромачёва — Шелби Роджерс. Прогноз: обидчица Серены Уильямс отправит россиянку домой Роджерс хороша на харде, шансы Хромачёвой кажутся минимальными.

На чужой половине площадки четверо бросающих игроков стоят на дуге и создают пространство для Янниса Адетокунбо, а тот использует нечеловеческие физические данные и разрывает «краску». Оставить грека один-на-один — обойдёт, продавит, вколотит сверху. Сдваиваться — последует скидка на периметр и трёхочковый бросок.

В защите акценты расставлены так: любой ценой не давать сопернику забивать из трёхсекундной зоны, по возможности не допускать открытых трёхочковых. Брук Лопес старается не отходить из «краски», чтобы свести количество лёгких очков к минимуму. Мистером Замком его не назвать, а вот использовать габариты и осложнять броски семифутер умеет замечательно.

В третьих, этот «Майами» как раз создан для плей-офф. Здесь есть замечательный сплав молодости и опыта: строгий Джимми Батлер, яркий Горан Драгич, классический 3&D-исполнитель Джей Краудер. А ещё — новички Тайлер Хирро и Кендрик Нанн, второгодка Данкан Робинсон, 23-летний Бэм Адебайо.

«Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз: Халк, Ахмедов и Оскар разнесут аутсайдера «Тяньцзинь Тэда» за семь туров в группе В пропустил 17 голов.

Также в распоряжении Эрика Споэльстры имеется Андре Игудала, который получал MVP финала в первую очередь за защиту против Леброна Джеймса. Игги уже 36 лет, пик карьеры остался далеко позади, но дать качественные 20-25 минут он по-прежнему способен. А это означает, что Янниса Адетокунбо ждут непростые деньки.

По греку могут работать сразу несколько человек: Игудала, Краудер, Джимми Батлер, с натяжкой — Деррик Джонс. Даже Бэм Адебайо очень подвижен для центрового, никакого огромного преимущества при разменах у Янниса тут не будет. И здесь наступает самое интересное.

Дело в том, что «Бакс» предельно зависимы от Адетокунбо. Если у него неудачный день — приходит время больших проблем. Крис Миддлтон увлекается подыгрышем и редко выходит на первый план, Эрика Бледсо в первую очередь брали для качественной защиты (в нападении он довольно ограничен), а все остальные — скорее ролевики, чем самостоятельные опции.

«Чайка» — «Факел». Прогноз: Глушков, Кулик и Тумасян поберегут силы после Кубка России На старте нового сезона «Чайке» с трудом даются голы.

И вот что получается. Система сильно заточена под Янниса, но если тот не имеет постоянного преимущества над опекуном, атаку «Милуоки» поражает паралич. Ведь внятного плана Б у Буденхольцера нет. А плей-офф великолепен тем, что в нём всегда наступает момент, когда этот самый план Б потребуется.

У «Майами» достаточно инструментов, чтобы одна из лучших атак НБА превратилась в среднюю. Справедливости ради — только на некоторых отрезках, но даже этого может хватить для создания интриги. «Бакс» пляшут от броска (43% от общего числа атак с игры приходятся на трёхочковые, четвёртое место в НБА), а это по умолчанию не самый надёжный элемент.

«Хьюсон» со своими легендарными 0 из 27 в самый нужный момент не даст соврать. Потому практически в любой серии «олени» имеют 1-2 слабых матча, когда элементарно не летит. Просто потому что даже самый надёжный снайпер не может попадать 40% из-за дуги каждый вечер.

Потому П2 с форой (+7 очка) за 1.78 смотрится нормально. Темп должен оказаться невысоким, так что полную авоську фаворит вряд ли накидает. «Майами» уступает по общему уровню, но перевес в котировках букмекеров в пользу «Бакс» кажется чрезмерным. Яннису в этой серии легко не будет.

Прогноз и ставки на матч НБА «Милуоки» — «Майами» 1 сентября 2020 года

«Милуоки», конечно, посильнее, но котировки букмекеров кажутся неуважительными по отношению к «Майами». Фаворит сильно зависим от Янниса Адетокунбо, а у «Хит» сразу несколько человек способны ограничить грека — Батлер, Игудала, Краудер, Деррик Джонс. На наш взгляд, как минимум до концовки аутсайдер доберётся.

Ставка: победа «Майами» с форой (+7 очка) за 1.78.