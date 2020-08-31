Федерико Дельбонис — Даниил Медведев. Прогноз: уверенный старт россиянина на US Open-2020

Медведев не будет включаться на полные обороты, но всё равно должен уложиться в три партии.

2 сентября Федерико Дельбонис и Даниил Медведев сыграют в матче 1-го круга US Open. Начало — в 3:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.01. Успех Дельбониса оценён коэффициентом 16.0.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Федерико Дельбонис — Даниил Медведев

Аналитики считают, что матч US Open Федерико Дельбонис — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 27.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 27.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.20.

Анализ матча US Open Дельбонис — Медведев (02.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: на прошлой неделе состоялся только “Мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступает время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Медведев стартует с матча против Федерико Дельбониса. Аргентинцу уже 29 лет, это крепкий середняк тура: стабильно входит в сотню лучших, а четыре года назад даже был 33-м в рейтинге ATP. Однако в первую очередь он опасен на грунте, который традиционно является профильным покрытием для многих спортсменов из Латинской Америки.

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А вот на харде Дельбонис редко добивается успехов. Козырь у него всего один — подача, она у 190-сантиметрового теннисиста вполне бодрая. С остальными компонентами дела обстоят хуже, на задней линии он выглядит слабо. Мощному и умному Медведеву точно будет уступать в перестрелках.

Справедливости ради, Даниил сейчас находится не в лучшем состоянии и вряд ли станет гнаться за особенно крупным счётом. В Нью-Йорке выступление получилось довольно рабочим: лёгкие победы над Маркосом Гироном и Аляжем Бедене, а в четвертьфинале выпал крепкий испанец Роберто Баутиста-Агут (6:1, 4:6, 3:6).

Россиянин признался, что играл даже лучше, чем ожидал. Перед стартом на US Open он получил около недели на отдых и подготовку — этого должно хватить, чтобы немножко добавить. Обычно Медведев преодолевает стартовые раунды в эконом-режиме. Редко проигрывает партии, но и “баранки” соперникам, как правило, не вешает.

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Ждём привычной картины — три партии, в которой Дельбонис будет брать по два-четыре гейма. Мы бы выбирали между тоталом меньше 28.5 гейма за 1.66 и П1 в первом сете с форой (+3.5 гейма) за 1.65. Коэффициенты скромные, но даже на П2 в трёх партиях букмекеры дают всего лишь 1.20. Найти что-то интереснее тут сложно.

Ставки на матч US Open Федерико Дельбонис — Даниил Медведев 2 сентября 2020 года

Дельбонис — профильный грунтовик с неплохой подачей и большими проблемами на задней линии. Вряд ли он сможет дать бой Медведеву. Россиянин редко показывает максимум в стартовых раундах, так что особенно крупной победы не ждём. Скорее всего, аргентинец будет брать по два-четыре гейма в каждом сете.

Ставка: тотал меньше 28.5 гейма за 1.66.