«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Ничушкин и Задоров не дадут Радулову закончить в 5-м матче

1 сентября в пятом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 4:45 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо» — «Даллас» 1 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас» (01.09.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

«Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» продолжают выяснять отношения, серия подобралась к развязке. 1 сентября соперники вновь выйдут на лёд арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне в 4:45. «Шерифы» ведут со счётом 3-1, а это значит, что у Натана Маккиннона с партнёрами больше нет права на ошибку. Следующее поражение отправит их домой.

Нельзя сказать, что подопечные Рика Боунесса серёзно превосходят оппонента по качеству хоккея. Большую часть времени игра получается равной, однако «лавины» умудряются находить проблемы на ровном месте. То схватят несколько удалений подряд, то допустят дурацкий обрез, то смажут из убойной позиции.

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Потому нынешний счёт в серии кажется вполне справедливым, разница в концентрации и количестве ошибок сказывается. Ну и действия вратарей, конечно. Филипп Грубауэр завалил дебют первого поединка и получил травму, а Павел Францоуз действует откровенно средненько. Нельзя сказать, что он пропускает всё подряд, но и подтаскивает редко.

А вот Антон Худобин действительно тащит. Казалось бы, накануне российский вратарь пропустил четыре шайбы. На деле никаких вопросов к нему нет: в паре эпизодов сильно не повезло с рикошетами, зато Добби сумел вытащить сразу несколько тяжелейших бросков. Без него счёт в серии вполне мог сравняться.

«Колорадо» вновь проспал дебют. Быстро пропустил, а затем схватил два удаления за три минуты — и получил 0:3 уже в середине первого периода. Потом добавил, стал чаще нагружать Худобина, отыграл два гола. И снова удалился. Получил за это третью шайбу в меньшинстве, поник, спустя 32 секунды пропустил от Дениса Гурьянова.

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В общем, несмотря на нервный счёт даже настоящей концовки не получилось. Клуб из Техаса просто не успел испугаться, поскольку отставание сократилось до минимума ровно за четыре секунды до финальной сирены. Понятно, что придумать за такой отрезок хороший момент просто нереально. Так и закончили — 5:4.

«Эвеланш» нужно что-то делать с дисциплиной, ведь в двух матчах серии из четырёх они пропускали в меньшинстве аж по три шайбы. Для Кубка Стэнли это гигантская фора. Не будем мудрить и возьмём итоговую победу «лавин» за коэффициент 1.73. При всех своих недостатках команда никак не заслужила вылета в пяти матчах.

Если удастся свести количество удалений к минимуму и не предоставить сопернику внушительной форы, шансы зацепиться кажутся хорошими. Состав по-прежнему глубокий, игра на некоторых отрезках смотрится здорово. Надо только добавить в концентрации и стабильности.

Прогноз и ставки на 5-й матч серии «Колорадо» — «Даллас» 1 сентября 2020 года

Счёт в серии 3-1, то есть у «Колорадо» больше нет права на ошибку. Подопечные Джареда Беднара расплачиваются за постоянные потери концентрации и удаления: в двух матчах серии из четырёх они пропустили по три шайбы в меньшинстве. Проверим итоговую победу «Эвеланш» за 1.73. Поражения в пяти матчах они никак не заслужили, да и серия получается слишком яркой. Надеемся, Маккиннон и Ничушкин найдут способ её продлить.

Ставка: итоговая победа «Колорадо» за 1.73.