«Спартак» бросил перчатку «Зениту». Ставки на РПЛ после 6-го тура

После 6-го тура РПЛ взяла паузу на матчи сборных. Позади 20% чемпионата, а лидера — «Спартак». Кажется, перчатка, которую обещал бросить «Зениту» Шамиль Газизов в адрес «Зенита», действительно отправилась по адресу. И это ещё Кокорин не дебютировал. Букмекеры представили обновлённую линию на итоги сезона. Смотрим, кто в фаворитах, а кому, по мнению аналитиков, уже нечего ловить в этом сезоне.

«Зенит» всё равно явный фаворит

После четырёх побед на старте чемпионата «Зенит» притормозил. Команда Семака проиграла «Динамо» (0:1), а затем выдала нулевую ничью с «Локомотивом». Сейчас питерцы вторые, отставая от «Спартака» на одно очко. Тем не менее букмекеры всё равно считают их явным фаворитом турнира. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 67% вероятности. Интересно, что перед стартом чемпионата на успех питерцев эксперты предлагали коэффициент 1.45. То есть шансы сине-бело-голубых только выросли.

Букмекеры назвали фаворита сезона РПЛ-2020/2021

«Спартак» провёл шесть матчей без поражений, набрал 14 очков и возглавляет турнирную таблицу. А ведь ещё была упущенная победа в игре с «Сочи». Поставить на красно-белых можно за 7.00 (13%). Перед стартом сезона на команду Доменико Тедеско букмекеры предлагали коэффициент 20.00.



Вероятность триумфа ЦСКА (5-е место, 10 очков) аналитики оценили коэффициентом 13.00 (7%). Перед сезоном на «армейцев» можно было поставить за 10.00. Команда Гончаренко в стадии перестройки, уже появились несколько новых, интересных легионеров. Но им ещё предстоит вписаться в схемы тренера.



Шансы «Краснодара» и «Локомотива», забуксовавших на старте (8-е и 9-е место, по 8 очков), эксперты оценили коэффициентом 17.00 (по 6%). И те, и другие выглядят не очень здорово, это внушает беспокойство перед Лигой чемпионов. Москвичи, ко всему прочему, потеряли из-за травмы Дмитрия Баринова и продали в «Аталанту» Алексея Миранчука.



Наконец, за 100.00 (1%) можно сделать ставку на чемпионство московского «Динамо» (4-е место, 11 очков). Команда Кирилла Новикова пока единственная, кто обыграл «Зенит». При этом на выезде у бело-голубых пока возникают проблемы.

«Спартак» — чемпион! Но пока только Москвы

Букмекеры обновили линию и на лучшую команду РПЛ из Москвы по итогам сезона. Наилучшие шансы у «Спартака», на его виртуальное чемпионство в этом зачете можно поставить за 2.85.



Кстати, можно сделать ставку на то, сколько продлится беспроигрышная серия спартаковцев. Поставить на то, что «Спартак» не будет проигрывать минимум 9 матчей, можно за 2.05 (это примерно 47% вероятности). Обратный исход оценивается коэффициентом 1.72 (53%). При этом в 7-м и 8-м туре команде Тедеско придётся сыграть на выезде против ЦСКА и «Рубина».



А вот дальше красно-белым будет сложно. Сделать ставку на то, что спартаковцы не проиграют ни разу в первых 10 турах, можно за 4.30 (22%). На то, что серия продлится как минимум 11 матчей, аналитики предложили коэффициент 5.00 (20%).



На победу ЦСКА предлагается коэффициент 3.20, на «Локомотив» — 4.00, а на «Динамо» — 5.00.

Претендентов на вылет трое

В ставках на то, кто покинет элитный дивизион напрямую, букмекеры выделяют трёх претендентов. Два из них имеют грустные для себя наивысшие шансы. Это выходцы из ФНЛ «Ротор» и «Химки». У волгоградцев всего 2 очка в 6 матчах, у химчан на один балл больше. Коэффициент на вылет у этих клубов одинаковый – 1.45.



Единственным конкурентом для этих клубов аналитики видят «Тамбов», набравший на стартовом отрезке 4 очка. На вылет тамбовчан можно сделать ставку с коэффициентом 2.20.



Вылет любой другой команды будет расцениваться как сенсация. Так, на «Урал» (6 очков) и «Уфу» (5 очков) эксперты предложили коэффициент 10.00, на «Арсенал» (5 очков) — 20.00, на «Ахмат» (10 очков) — 30.00. Наконец, вероятность вылета «Рубина» или «Сочи» букмекеры оценивают коэффициентом 50.00. У казанцев 8 баллов, но есть неплохой состав и Леонид Слуцкий, сочинцы же и вовсе стали открытием первой части чемпионата. Сейчас подопечные Владимира Федотова идут на 3-м месте, у них в активе 12 очков.

Азмун сильнее Дзюбы

После 6 туров в списке бомбардиров сразу 4 лидера. Это Денис Макаров из «Рубина», армеец Константин Кучаев, Кристиан Нобоа из «Сочи» и зенитовец Сердар Азмун. Именно иранского форварда выделяют букмекеры в ставках на лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2020/2021. Поставить на его победу можно с коэффициентом 4.00.



За 7.00 можно сделать ставку на его партнёра по команде Артёма Дзюбу (пока 1 гол) или на одного из двух спартаковских голеадоров – Александра Соболева и Джордана Ларссона. Пока каждый из них отличился по 3 раза.



Шансы шведского форварда «Краснодара» Маркуса Берга аналитики оценили коэффициентом 10.00. Берг в 6 играх также забил трижды. Видимо, назло Владимиру Быстрову.



На Макарова, Кучаева или Нобоа можно сделать ставку с коэффициентом 20.00. Такими же цифрами букмекеры оценили шансы Федора Смолова, Евгения Луценко, Николы Влашича, Фёдора Чалова и ещё ряда игроков.



Любопытно, что за 30.00 можно поставить на то, что лучшим снайпером РПЛ станет Александр Кокорин. Пока из-за мышечного повреждения форвард не сыграл за «Спартак» ни разу, да и конкуренция в нападении у красно-белых велика. Но букмекеры всё равно дают сравнительно невысокий коэффициент на победу Кокорина.



Что ж, как вы успели убедиться, вариантов букмекеры предлагают действительно много. И есть пауза на матчи сборных, чтобы всё обдумать. Удачных ставок!



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