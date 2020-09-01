US Open, НХЛ, НБА и другие матчи. На что ставить 1 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 1 сентября.

На что ставить в футболе 1 сентября

В первый осенний день ставить в футболе особо не на что. Разве что в Кубке Беларуси матч «Крумкачей» и минского «Динамо». А в остальном… Два матча в Суперлиге Китая, игры Кубка Дании, низшие дивизионы Франции. В общем, футболом вторник не порадует.



Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 1 сентября

В Кубке Стэнли свои серии второго раунда могут завершить «Айлендерс» и «Вегас». Они ведут 3-1 в сериях у «Филадельфии» и «Ванкувера».

На что ещё ставить 1 сентября

В НБА должна решиться судьба серии «Денвера» и «Юты». Там 3-3 и нас ждёт решающий, 7-й матч. Кроме того, второй матч во втором раунде сыграют «Торонто» и «Бостон». Пока «Селтикс» ведут 1-0. Ещё можно поставить на игры Суперкубка Италии и польской Экстралиги.



Набирает обороты US Open. Во второй день должен завершиться первый круг соревнований. В мужской сетке вернувшийся после очень долгого перерыва Андрей Кузнецов сыграет с Сэмом Куэрри, Карену Хачанову жребий выбрал в соперники талантливого итальянца Янника Синнера, Андрей Рублев сыграет с Жереми Шарди, а Даниил Медведев – с Федерико Дель Бонисом.



В женской части соревнований Маргарита Гаспарян сыграет с Моникой Пуиг, Людмила Самсонова поборется с Цветаной Пиронковой, Наталье Вихлянцевой предстоит матч с Катриной Скотт, а Вере Звонаревой – с Лейлой Анни Фернандес. Анна Калинская выйдет на корт в игре против Нины Стоянович, а Вероника Кудерметова сыграет с Идой Швентек.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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