«Денвер» — «Юта». Прогноз: Йокич и Митчелл красиво закончат лучшую серию 1-го раунда НБА

2 сентября в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА «Денвер Наггетс» встретится с «Ютой Джаз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Денвера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01, успех «Юты» идёт у букмекеров за 2.01.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч серии плей-офф НБА «Денвер» — «Юта»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» 2 сентября не будет результативным: тотал больше 218.5 очка идёт за 2.01, а тотал меньше 218.5 очка — за 1.98. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 19.25.

Анализ и прогноз 7-го матча плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (2.09.2020)

Седьмой матч — это всегда замечательно. Трудно было сомневаться в том, что битва «Денвера» и «Юты» получится затяжной. Подопечные Майка Мэлоуна в принципе не отличаются стабильностью, что вполне нормально для коллектива с обилием молодых звёзд. Они играют урывками, самопроизвольно умирая и возрождаясь. Иногда — несколько раз по ходу одной встречи.

Жереми Шарди — Андрей Рублёв. Прогноз: француз заставит вторую ракетку России понервничать Рублёв проиграл в первом же круге в Нью-Йорке, плохо подавал и двигался хуже обычного.

В прошлом плей-офф «Наггетс» дошли до полуфинала конференции: две серии, два седьмых матча. «Сан-Антонио Спёрс» удалось дожать, а вот с «Портлендом» не совладали. Но говорить о каком-то дополнительном опыте не приходится: это всё та же команда, которая способна создать себе проблемы на ровном месте в любой момент.

Тем веселее. «Самородки» нашли в себе силы отыграться с 1-3, а накануне ещё и вернулся Гари Харрис. Он пока не готов получать привычную роль, поскольку сходу поймать ритм и вписаться в такую серию после долгого простоя слишком сложно. Скорее всего, Харрис вновь выйдет со скамейки и получит свои 20-25 минут.

В то же время списывать всё исключительно на непредсказуемость и везение никак нельзя. Простой факт: Никола Йокич вот уже три сезона подряд совершает от 3,4 до 3,7 броска из-за дуги в среднем за матч. В минувшем плей-офф цифра находилась на сопоставимом уровне — четыре трюльника.

Янник Синнер — Карен Хачанов. Прогноз: россиянин выбьет талантливого итальянца с US Open Синнер имеет серьёзный потенциал, но слишком молод и нестабилен.

В серии с «Ютой» он совершает 6,6 попытки с периметра, а самое главное — попадает чумовые 48,8%. На старте серии показатели были плюс-минус привычными, но за три предыдущих поединка серб выпустил 26 трёхочковых. И попал 13 из них. Естественно, это берётся не с потолка и совершается не от хорошей жизни.

Защита «Юты» завязана на Руди Гобере, который дважды признавался Замком года и прекрасно знает, как надо страховать партнёров. Француз замечательно цементирует краску, обладает шикарными габаритами и длинными руками. Нахождение Гобера в трёхсекундной зоне — большая проблема для любого нападения.

Йокич действовал в привычном стиле в стартовых матчах, а затем стал чаще подниматься наверх. 27-й номер «Джаз» неохотно покидает «краску», ведь на ногах он обороняется менее эффективно. Никола не оставляет тому вариантов, требуя к себе уважения: любое промедление моментально карается трёхочковым. Результат — в трёх предыдущих играх «Наггетс» забили 127, 117 и 119 очков соответственно.

Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри. Прогноз: экс первая ракетка России даст бой американцу Кузнецов пропустил более двух лет из-за проблем со здоровьем, но попал в основную сетку US Open.

Несмотря на все старания центрового «Денвер» следует считать командой Джамала Мюррея. Он не столь уникален и не попадал на Матч звёзд НБА, зато почти идеально олицетворяет нынешних «Наггетс», где кураж, уверенность в себе и горячая рука до сих пор перевешивают всё остальное.

Позади шесть матчей, в седьмом может случиться всё что угодно. Самый очевидный вариант — отталкиватся от низа. Цена ошибки грандиозна, проигравший отправится в отпуск. Даже в шестой игре темп составил всего 93,5 владения — по меркам нынешней НБА показатель смешной. Это уже настоящий плей-офф.

Обе команды попали из-за дуги сумасшедшие 50% (18 из 36 в обе стороны), поддерживать такой процент практически нереально. И всё равно набрали на двоих 226 очков. Скорее всего, в седьмом матче никакого раннего нападения не будет, а точность бросков с периметра заметно снизится, откатившись к привычным 33-38%.

Федерико Дельбонис — Даниил Медведев. Прогноз: уверенный старт россиянина на US Open-2020 Медведев не будет включаться на полные обороты, но всё равно должен уложиться в три партии.

При темпе в районе 92-95 владений и привычном проценте попаданий результативность должна ограничиться коридором в 210-215 очков. При этом даже на тотал меньше 218.5 очка дают прекрасный коэффициент 1.98. Тотал меньше 108.5 очка во второй половине за 1.92 — тоже недурно.

Прогноз и ставки на 7-й матч НБА «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» 2 сентября 2020 года

Серия дошла до седьмого матча, проигравший отправится в отпуск. Цена ошибки громадна, потому на первый план выйдет защита. Накануне команды сообразили 226 очков, хотя били из-за дуги с точностью 50%. Процент должен упасть, а темп в седьмых играх по умолчанию не бывает высоким. Возьмём общий низ.

Ставка: тотал меньше 218.5 очка за 1.98.