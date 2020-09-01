«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз: Ши Теодор и Пасиоретти выйдут в финал конференции НХЛ

«Рыцари» сильно превосходят соперника, в этой серии уже всё ясно.

2 сентября в пятом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Начало игры — в 4:45 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79, успех «Ванкувера» идёт у букмекеров за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч серии матч НХЛ «Вегас» — «Ванкувер»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас» — «Ванкувер» 2 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.05.

Анализ и прогноз 5-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас» — «Ванкувер» (26.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Все находятся в абсолютно равных условиях.

2 сентября состоится пятый раунд противостояния между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс», команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 4:45 мск. Здесь серия тоже приближается к развязке. «Рыцари» ведут со счётом 3-1, следующее поражение отправит соперника отдыхать.

Никакой драмы тут и близко нет. Канадский клуб делает всё возможное, но этого категорически не хватает. Слишком уж велика разница в классе. Аутсайдер смог забрать одну победу, но там слишком многое сошлось: 2:0 к середине первого периода, дубль Бо Хорвата и 38 сейвов Якоба Маркстрёма.

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Совершать подвиги на постоянной основе у лидеров не выходит, а без этого подопечные Питера Дебура спокойно реализовывают преимущество в классе. Свои три-пять шайб они забивают исправно, этого хватает для спокойных побед. Всё же созидание в равных составах даётся «Ванкуверу» с колоссальным трудом.

В четвёртом матче он забил три шайбы, но две из них вновь пришлись на большинство. Шансы зацепиться имелись: «Накс» уже при счёте 3:2 в свою пользу дважды получали возможность реализовать лишнего. Но использовать её не смогли, а в третьем периоде «Вегас» включился и добился своего.

За один период 2:3 превратились в 5:3, причём все три шайбы состоялись в равных составах. Букмекеры практически не меняют изначальных котировок на эту серию. Победа «рыцарей» в основное время всё так же идёт примерно за 1.80, а на «Ванкувер» дают в районе четвёрки. Похоже, мы вышли на финишную прямую.

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Разумеется, рисунок игры не изменится. У подопечных Трэвиса Грина элементарно нет ресурсов и инструментов, чтобы придумать нечто эдакое. Остаётся молиться на Маркстрёма и надеяться, что соперник будет много удаляться. А у «Вегаса» всё хорошо: преимущество в равных составах большое, менять что-то нет смысла.

Проверим две ставки. Прежде всего — П1 в первом периоде за 2.31. Исход серии уже не вызывает вопросов, фаворит наверняка постарается быстро заполучить преимущество, чтобы не тратить лишних сил. Впереди финал конференции, в котором будет гораздо сложнее. Нужно сохранить свежесть.

И вторая — гол Макса Пасиоретти за 3.00. Опытный американец отличился в четырёх из пяти предыдущих матчей плей-офф, а накануне вообще оформил дубль. У него большой айстайм, заметная роль в большинстве и никаких проблем с навыками. Коэффициент кажется завышенным, на наш взгляд он должен находиться в районе 2.50-2.60.

Прогноз и ставки на 2-й матч серии «Вегас» — «Ванкувер» 26 августа 2020 года

После четырёх матчей «Вегас» ведёт со счётом 3-1. «Ванкувер» старается изо всех сил, но разница в классе слишком велика. Фаворит имеет тотальное преимущество в равных составах, а Якоб Маркстрём выручает реже, чем требуется для создания реальной интриги. Возьмём П1 в первом периоде за 2.31. «Рыцарям» нужно хорошенько отдохнуть перед финалом конференции, вряд ли они станут играть в кошки-мышки.

Ставка №1: «Вегас» победит в первом периоде за 2.31.

Ставка №2: Макс Пасиоретти забьёт за 3.00.