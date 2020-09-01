Новак Джокович — Кайл Эдмунд. Прогноз: Ноле добудет юбилейную 25-ю победу в 2020 году

Разница в классе громадная, но серб практически не имеет времени на отдых.

2 сентября Новак Джокович и Кайл Эдмунд сыграют в матче 2-го круга US Open. Начало — 21:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Джоковича: ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.02. Успех Эдмунда оценён коэффициентом 14.0.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Новак Джокович — Кайл Эдмунд

Аналитики считают, что матч US Open Новак Джокович — Кайл Эдмунд не получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.80. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.24.

Анализ матча 2-го круга US Open Джокович — Эдмунд (02.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: на прошлой неделе состоялся только “Мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступает время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Джокович — единственный из большого трио, с ходу возобновивший сезон. Он уже успел выиграть турнир в Цинциннати, снова показав характер и восхитительную силу воли. Полуфинал и финал сложились тяжелейшим образом, непосредственно качество тенниса выглядело слабо, а ошибок оказалось слишком много.

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Тем не менее серб нашёл в себе силы дожать сперва неудобного Роберто Баутиста-Агута (4:6, 6:4, 7:6), а затем одного из главных специалистов по подаче в туре Милоша Раонича (1:6, 6:3, 6:4). При этом после полуфинала он даже отменил пресс-конференцию из-за плохого самочувствия. График действительно адский.

Игра второго круга станет для него седьмой за девять суток, времени на восстановление минимум. Но победная серия продолжится: в 2020 году Ноле выиграл 24 матча из 24. Сумасшедшие числа. Похоже, четвертак от него никуда не денется, ведь сражаться придётся с Кайлом Эдмундом.

Британец после возобновления сезона не блещет. В Цинциннати проиграл в первом же круге Кевину Андерсону, да и на старте US Open испытал определённые проблемы. С Александром Бубликом пришлось возиться почти три часа: теннисист из Казахстана уверенно забрал первый сет и имел шансы в двух последующих.

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Однако физическая готовность сказалась, на четвёртую партию Бублика просто не хватило. Двойных ошибок стало больше, а без мощной подачи ему по умолчанию трудно на что-то рассчитывать. В принципе, Джокович сейчас находится не в лучшем состоянии, даже средненький Дамир Джумхур в первом круге имел семь брейк-пойнтов.

Вряд ли серб покажет свой лучший теннис, так что какую-никакую борьбу Эдмунд наверняка навяжет. Но не более того, слишком уж велика разница в классе. Мы бы выбирали между тоталом больше 27.5 гейма за 1.72 и П2 с форой (+3.5 гейма) в первом сете за 1.75. Свои три-четыре гейма за партию британец наверняка наберёт, ведь тратить лишние силы Джоковичу сейчас ни к чему.

Ставки на матч US Open Новак Джокович — Кайл Эдмунд 2 сентября 2020 года

Разница в классе огромная, и всё же Эдмунд превосходит Дамира Джумхура, которого серб выбил в первом круге. Джоковичу приходится играть практически без пауз, поэтому он вряд ли станет тратить лишние силы. Победа никуда не денется, но и предпосылок для разгрома не видно. На наш взгляд, британец будет выглядеть достойно.

Ставка: победа Эдмунда с форой (+3.5) гейма в первом сете за 1.75.