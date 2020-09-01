Украина — Швейцария. Прогноз: Шевченко, Зинченко и Марлос бодро стартуют в Лиге наций

3 сентября Украина примет Швейцарию в матче 1-го туре Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56, а успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.

Букмекерские коэффициенты на матч Украина — Швейцария 3 сентября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги А Украина — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча Лиги наций Украина — Швейцария (03.09.2020)

Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лига наций.

«Денвер» — «Юта». Прогноз: Йокич и Митчелл красиво закончат лучшую серию 1-го раунда НБА Серия дошла до седьмого матча, проигравший отправится в отпуск.

Коротко напомним формат. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся лигой ниже.



3 сентября стартует первый тур группового этапа сразу десятью матчами, среди прочих выяснять отношения будут сборные Украины и Швейцарии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на украинской «Арене Львов». К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах, однако фактор своего поля всё же стоит держать в уме.



Украинцы в прошлом розыгрыше нового турнира от УЕФА заняли первое место в Лиге В, заслужив право сражаться в компании сильнейших команд Европы. За четыре игры получилось добыть девять из 12 возможных очков. Хотя в соперниках были довольно крепкие чехи и бойкие словаки.

«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз: Ши Теодор и Пасиоретти выйдут в финал конференции НХЛ «Рыцари» сильно превосходят соперника, в этой серии уже всё ясно.

Затем команда Андрея Шевченко заняла первое место в отборочной группе Евро-2020. За восемь матчей она вообще ни разу не проиграла и пропустила только четыре гола. Среди прочих получилось обставить сербов и действующего чемпиона Европы сборную Португалии.



Швейцарцы же в Лиге наций выступали в Лиге А, набрали девять очков и заняли первое место в группе с грозными бельгийцами и неуступчивыми исландцами. Однако в полуфинале ничего не вышло противопоставить сборной Португалии, которая в итоге и взяла трофей. Впрочем, смотрелась тогда Швейцария весьма недурно.



На отборочном турнире к чемпионату Европы подопечные Владимира Петковича тоже стали лидером в своей группе. Из крепких соперников тут были, правда, лишь датчане, ну и плюс-минус ирландцы. Однако лишь одно поражение и 19 забитых за 8 матчей — результат неплохой.

ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз на матч за Кубок открытия: снова здравствуй, родная КХЛ! В пяти предыдущих очных встречах казанцы забрасывали не меньше двух шайб.

В целом сборная Швейцарии и сборная Украины на данный момент выглядят вполне сопоставимо. И те, и другие в последнее время показывают вполне достойный футбол, а также имеют в составе сразу нескольких многообещающих футболистов с внушительным потенциалом. А потому весьма вероятен ничейных исход. Однако за украинцев играет сразу несколько факторов.

Во-первых, своё поле. Понятно, что живых болельщиков не заменит ни одно аудиосопровождение, которое так успешно использовали в той же Лиге чемпионов, но родные стены и отсутствие долгой дороги наверняка помогут. Второй момент — составы.



Дело в том, что львиная доля подопечных Андрея Шевченко — игроки украинских «Шахтёра» и «Динамо». Клубы встречались в Суперкубке страны, да и национальное первенство уже стартовало. Донецкая команда, к слову, и в Лиге Европы играла совсем недавно, дойдя до полуфинал. Так что какая-никакая игровая практика у футболистов есть.

Клейстерс — Александрова. Прогноз: легенда тенниса удивит первую ракетку России на US Open Александрова находится не в лучшей форме и много ошибается.

А вот игроки сборной Швейцарии в большинстве своём разбросаны по топовым европейским чемпионатам, которые сейчас застыли в ожидании нового сезона. Едва ли тут можно говорить о высоком тонусе. А потому шансы у украинцев на победу не такие уж и маленькие.



Однако ждать сверхрезультативного матча не стоит. Оборона у швейцарцев крепкая, взломать её очень непросто. Впрочем, украинцы сейчас славятся во многом своей командной игрой, вполне могут подстроиться под соперника. При таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Украина — Швейцария 3 сентября

Сборные Украины и Швейцарии выглядят сопоставимо. Однако у футболисты первой уже имеют какую-никакую игровую практику, поскольку начался национальный чемпионат. Вторые же в основной массе ждут старта нового сезона. Также на стороне украинцев родной стадион, хоть и без болельщиков. Ждать много голов не стоит, всё-таки оборона у соперников в порядке. Но, на наш взгляд, шансы хозяев на очки чуть выше.



Ставка: Украина не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.86.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.