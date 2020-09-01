Украина — Швейцария. Прогноз: Шевченко, Зинченко и Марлос бодро стартуют в Лиге наций

3 сентября Украина примет Швейцарию в матче 1-го туре Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56, а успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.
Букмекерские коэффициенты на матч Украина — Швейцария 3 сентября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Лиги А Украина — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Анализ и прогноз матча Лиги наций Украина — Швейцария (03.09.2020)
Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лига наций.
Коротко напомним формат. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся лигой ниже.
3 сентября стартует первый тур группового этапа сразу десятью матчами, среди прочих выяснять отношения будут сборные Украины и Швейцарии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на украинской «Арене Львов». К слову, все сентябрьские поединки было решено провести без зрителей на трибунах, однако фактор своего поля всё же стоит держать в уме.
Украинцы в прошлом розыгрыше нового турнира от УЕФА заняли первое место в Лиге В, заслужив право сражаться в компании сильнейших команд Европы. За четыре игры получилось добыть девять из 12 возможных очков. Хотя в соперниках были довольно крепкие чехи и бойкие словаки.
Затем команда Андрея Шевченко заняла первое место в отборочной группе Евро-2020. За восемь матчей она вообще ни разу не проиграла и пропустила только четыре гола. Среди прочих получилось обставить сербов и действующего чемпиона Европы сборную Португалии.
Швейцарцы же в Лиге наций выступали в Лиге А, набрали девять очков и заняли первое место в группе с грозными бельгийцами и неуступчивыми исландцами. Однако в полуфинале ничего не вышло противопоставить сборной Португалии, которая в итоге и взяла трофей. Впрочем, смотрелась тогда Швейцария весьма недурно.
На отборочном турнире к чемпионату Европы подопечные Владимира Петковича тоже стали лидером в своей группе. Из крепких соперников тут были, правда, лишь датчане, ну и плюс-минус ирландцы. Однако лишь одно поражение и 19 забитых за 8 матчей — результат неплохой.
В целом сборная Швейцарии и сборная Украины на данный момент выглядят вполне сопоставимо. И те, и другие в последнее время показывают вполне достойный футбол, а также имеют в составе сразу нескольких многообещающих футболистов с внушительным потенциалом. А потому весьма вероятен ничейных исход. Однако за украинцев играет сразу несколько факторов.
Во-первых, своё поле. Понятно, что живых болельщиков не заменит ни одно аудиосопровождение, которое так успешно использовали в той же Лиге чемпионов, но родные стены и отсутствие долгой дороги наверняка помогут. Второй момент — составы.
Дело в том, что львиная доля подопечных Андрея Шевченко — игроки украинских «Шахтёра» и «Динамо». Клубы встречались в Суперкубке страны, да и национальное первенство уже стартовало. Донецкая команда, к слову, и в Лиге Европы играла совсем недавно, дойдя до полуфинал. Так что какая-никакая игровая практика у футболистов есть.
А вот игроки сборной Швейцарии в большинстве своём разбросаны по топовым европейским чемпионатам, которые сейчас застыли в ожидании нового сезона. Едва ли тут можно говорить о высоком тонусе. А потому шансы у украинцев на победу не такие уж и маленькие.
Однако ждать сверхрезультативного матча не стоит. Оборона у швейцарцев крепкая, взломать её очень непросто. Впрочем, украинцы сейчас славятся во многом своей командной игрой, вполне могут подстроиться под соперника. При таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.86.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Украина — Швейцария 3 сентября
Сборные Украины и Швейцарии выглядят сопоставимо. Однако у футболисты первой уже имеют какую-никакую игровую практику, поскольку начался национальный чемпионат. Вторые же в основной массе ждут старта нового сезона. Также на стороне украинцев родной стадион, хоть и без болельщиков. Ждать много голов не стоит, всё-таки оборона у соперников в порядке. Но, на наш взгляд, шансы хозяев на очки чуть выше.
Ставка: Украина не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.86.
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