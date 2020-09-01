Ставки на Криштиану Роналду: без Месси, но со скудетто

Весь мир обсуждает вероятный трансфер Лионеля Месси из «Барселоны» в «Манчестер Сити», а о Криштиану Роналду забыли. Как-то даже обидно за португальца, подумали букмекеры, и предложили ставки на то, каким будет сезон для 35-летней звезды мирового футбола. Изучаем линию и констатируем, что португалец не молодеет.

Роналду останется в «Ювентусе» и выиграет скудетто

Ещё раз повторим – в отличие от Месси, о Роналду никаких трансферных новостей нет. Но букмекеры всё же принимают ставки на то, в каком клубе Криштиану встретит 1 ноября 2020 года. Фаворит, конечно, «Ювентус». Поставить на то, что Роналду останется в составе клуба из Турина, можно с коэффициентом 1.15. И кажется, что это почти бетонная ставка.

А вот если представить, что Роналду вдруг резко решит покинуть Турин, то фаворит – «ПСЖ». Парижане сейчас борются за Месси, остаётся Неймар, появление Роналду могло бы окончательно превратить парижский клуб в команду-звезду. Коэффициент на такое развитие событий 4.00.

За 5.00 можно поставить на то, что Криштиану решит завязать с серьезным футболом и отправится в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Шансы «Баварии» эксперты оценили коэффициентом 10.00. За такой же коэффициент можно поставить на возвращение португальца в «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

А вот на ещё одно красивое возвращение можно поставить с коэффициентом 20.00. За такой коэффициент можно поставить на то, что Криштиану перейдёт в лиссабонский «Спортинг». Интересная была бы история!

Но вернёмся к «Ювентусу». Если португалец останется там, то вполне вероятно, что вновь станет чемпионом Италии. Коэффициент на чемпионство «старой синьоры» составляет 1.75. Чуть ниже шансы «Интера» (3.10). Ну а поставить на то, что Роналду опередят Алексей Миранчук и «Аталанта», можно за 13.00.

Голов будет меньше, чем в прошлом году

В минувшем сезоне Криштиану Роналду до последнего боролся за звание лучшего бомбардира Серии А. В 33 матчах чемпионата Италии португалец забил 31 мяч. Это более чем достойный показатель, но Чиро Иммобиле из «Лацио» все равно забил больше.

Но время идёт, Криштиану уже 35. Букмекеры сомневаются, что португалец сможет достичь прошлогодних показателей. Поставить на то, что Роналду забьёт 31 гол или больше, можно с коэффициентом 2.05. А на то, что нападающий не доберётся до отметки в 31 забитый мяч, эксперты предлагают коэффициент 1.69.

Но голы точно будут. Причём стрелять Криштиану будет не только одиночными. Будут и дубли, и хет-трики. Поставить на то, что как минимум в 3 матчах Роналду забьёт по 3 гола, можно с коэффициентом 2.15. Ну а отметку дублей букмекеры установили на отметке в 8 матчей. Сделать ставку на то, что португальский форвард забьет два мяча как минимум в 8 играх, можно за 1.92.

А вот ассистирует партнёрам Криштиану нечасто. По крайней мере в соотношении с забитыми мячами. Сделать ставку на то, что Роналду отдаст как минимум 6 результативных передач, можно с коэффициентом 1.72.

На жёлтые карточки можно поставить. А удалять Роналду побоятся судьи

За карьеру на счету Криштиану Роналду 7 удалений, из них одно он заработал уже в «Ювентусе». И на ближайший год эта карточка должна остаться единственной такого цвета. Букмекеры предлагают коэффициент 1.03 на то, что в ближайшем сезоне форварда не удалят с поля. Ну а если вы любите рисковать, можно поставить на удаление Криштиану в одном из матчей за 10.00. Это большой риск, ведь далеко не каждый арбитр решится на удаление легендарного игрока.

Если же говорить о предупреждениях, то сейчас на счету Роналду 100 жёлтых карточек в 850 официальных матчах в карьере. То есть в среднем это один «горчичник» на 8-9 встреч. В Серии А португальца ждут 38 туров, а букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.70 на то, что карточек будет как минимум 3. Как видите, по статистике эта ставка должна проходить. Но если взять матчи только Серии А, то в 64 играх у Криштиану 6 желтых. То есть 1 на 16 матчей. Как видите, букмекеры не так уж и ошибаются в своих коэффициентах!

Криштиану ждёт третий сезон в «Ювентусе». И он во многом станет определяющим для португальца в Италии. Ещё один год без громких успехов – и Криштиану может решиться на смену клуба и страны. А может и завершить карьеру. Так что спешите делать ставки!