«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Радулов, Ничушкин и Гурьянов дадут зайти коэффициенту 4.75

3 сентября в шестом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч серии матч НХЛ «Даллас» — «Колорадо»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Колорадо» 3 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75.

Анализ и прогноз 6-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Колорадо» (03.09.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все будут в абсолютно равных условиях.

2 сентября выяснять отношения продолжат «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз», на повестке дня шестой матч серии. Соперники вновь выйдут на лёд арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск. Шутки закончились: Маккинон с партнёрами проигрывают 2-3, а потому больше не имеют права на ошибку. Одно неосторожное действие может отправить их в отпуск.

Первый шаг в сторону спасения они уже совершили, добившись разгромной победы накануне. Никакой интриги не было и близко: 5:0 уже к 15-й минуте. Оставшееся время превратилось в формальность. Удалений оказалось очень много, что вполне понятно. Соперники вдоволь потренировали спецбригады и разошлись на счёте 6:3.

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У «Старз» спустя 2,5 недели вернулся в строй Бен Бишоп. Тренерский штаб доверил опытному вратарю последний рубеж, вот только ничего хорошего из этого не вышло. Менее чем за 14 минут он пропустил четыре шайбы и уступил место на льду Антону Худобину. Впрочем, винить Рика Боунесса особенно не в чём.

Из-за бойкота хоккеистов играть пришлось два дня подряд без пауз. Тренеры «Колорадо» тоже доверились Майклу Хатчинсону, который прежде в нынешнем плей-офф ещё не появлялся. Возможность ошибиться у команды имелась, несмотря на поражение она по-прежнему чувствует себя комфортно.

В общем, ничего страшного не случилось. Если не считать того факта, что «Эвеланш» снова обрели уверенность и почувствовали запах крови. Пять шайб за 15 минут игры — редкий случай для плей-офф, который поможет Натану Маккиннону, Назему Кадри и Габриэлю Ландескогу вернуться в седло.

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В шестом матче в воротах снова выйдет Худобин. Боунесс даже говорил, что рассматривал обратную замену голкипера, дабы тот не тратил лишние силы. Они ему потребуются, так как работы ожидается предостаточно. «Лавины» — куражная команда, которой важно понимать, что у неё всё получается.

Весьма вероятно, что номинальные гости вновь выдадут агрессивный дебют в попытке быстро заполучить преимущество. Пока серия получается огненной — минимум семь шайб в каждом матче, несколько камбэков, множество ярких эпизодов. Для полного набора не хватает только одного — овертайма.

«Эвеланш» вообще ни разу не доходили до дополнительного времени в основном розыгрыше Кубка Стэнли, что вполне тянет на аномалию. Раз так, имеет смысл проверить лобовую ничью за сказочный коэффициент 4.75. Вариант попроще — Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.11. Играть без ворот соперники упорно не хотят, а голкиперы выручают далеко не всегда.

Прогноз и ставки на 6-й матч серии «Даллас» — «Колорадо» 3 сентября 2020 года

Серия получается огненной. Меньше семи шайб соперники пока не забивают, камбэки и голы на любой вкус (от красивых комбинаций до нелепых рикошетов) тоже на месте. Не хватает только овертайма. Серьёзно — за 10 игр в Кубке Стэнли «Колорадо» ни разу не уходил в дополнительное время. Команды сопоставимы по уровню, цена ошибки повысилась, а коэффициент 4.75 выглядит очень соблазнительно.

Ставка: ничья за 4.75.