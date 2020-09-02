ЦСКА – «Ак Барс», US Open, НХЛ, НБА и другие матчи. На что ставить 2 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда есть возможность найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 2 сентября

На что ставить в футболе 2 сентября

Как и накануне, ставить в футболе не на что. Два матча квалификации чемпионата Европы среди молодёжных сборных, но вывески так себе: Фареры – Израиль и Сан-Марино – Чехия. Есть ещё матчи Премьер-лиги ЮАР, одна встреча в MLS, но это всё экзотика. Ждём завтра, там будет много матчей сборных команд.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 2 сентября

Во второй день осени стартует новый сезон КХЛ. Кубок открытия разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Начало матча – в 19:30 мск. Ну и не будем забывать об НХЛ, там грядёт шестой матч серии «Даллас» — «Колорадо». Пока 3-2 в пользу «звёзд».

На что ещё ставить 2 сентября

В НБА решится судьба серии «Хьюстона» и «Оклахомы». Там 3-3, и нас ждёт решающий, 7-й матч. А во втором раунде будут рубиться «Милуоки» и «Майами». Здесь «Хит» взяли первый матч и постараются развить успех. Кроме того, можно делать ставки на матчи Суперкубка Италии.

На US Open стартует второй круг. Варваре Грачевой в среду предстоит нелёгкое испытание в матче с Кристиной Младенович. Ну и вообще для игроков на ставках турниры «Большого шлема» — находка.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.

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