У череповчан интересная линия атаки, а вот с вратарями и защитой дела обстоят печальнее.

«Северсталь» — «Амур». Прогноз: Якупов напомнит о себе в первом матче КХЛ за хабаровчан

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Амур». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Северстали» можно с коэффициентом 2.24, успех «Амура» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Амур» 3 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Амур» 3 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.74. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.85.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» — «Амур» (03.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоится 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а на четверг запланирован первый большой день регулярного чемпионата. В его программе сразу семь матчей, три из которых стартуют в 19:00 мск. В Череповце местная «Северсталь» будет выяснять отношения с хабаровским «Амуром».

Соперники имеют скромные финансовые возможности, что напрямую сказывается на уровне амбиций. Прошлый сезон завершился для них в феврале, хотя обе команды до последнего боролись за попадание в плей-офф. Череповчане встрепенулись в концовке, но было уже поздно — 58 очков, шесть баллов до кубковой восьмёрки.

«Амур» выдал удивительный отрезок из восьми побед в девяти матчах, зависел только от себя, но проиграл оба поединка на своём льду прямому конкуренту «Нефтехимику». Один из них — с унизительным счётом 0:8. И в итоге остался на девятой строчке в Восточной конференции, отстав от нижнекамцев на два балла.

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Состав у дальневосточников вполне крепкий. Тут есть замечательное ударное звено и ещё две хорошие тройки. Костяк удалось сохранить, да ещё и по возможности укрепиться. Наиль Якупов при всех проблемах с реализацией потенциала имеет отличный бросок, плюс талантливый Александр Полунин, плюс опытный Валентин Пьянов, плюс умеющий выстрелить в нужный момент Владимир Бутузов.

И вроде бы всё выглядит неплохо, да только ситуация с главным тренером портит пасьянс. Александр Гулявцев ушёл из-за семейных обстоятельств, теперь вроде как готов вернуться, но клуб не спешит. Хоккеистами руководит Павел Торгаев, который к середине шестого десятка не имеет опыта самостоятельной работы.

У «Северстали» с деньгами тоже туго. Здесь вышли из ситуации необычно: обошлись без сбитых лётчиков и решили делать ставку на молодёжь. К прошлогодним лидерам атаки добавились Робертс Букартс, Йоонас Няттинен, а также опытный Артём Гареев и талантливый Владислав Кара из «Ак Барса».

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В атакой здесь всё в порядке, а вот вратарская линия и оборона смотрятся откровенно слабо. Скорее всего, «сталевары» будут играть волнами: результативность должна быть на крепком для середняка уровне, но без постоянных провалов в защите будет сложно обойтись. Владислав Подъяпольский стабильностью не отличается, а ждать помощи ему особенно не от кого.

На таком фоне мы бы выбирали между тоталом больше 4 шайбы за 1.75 и тоталом больше 1 гола в первом периоде за 1.67. Состояние соперников оценить сложно, но в обоих случаях линия атаки выглядит интереснее обороны. На старте сезона эмоции бьют ключом, так что не ждём застёгнутого на все пуговицы хоккея.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — «Амур» 3 сентября 2020 года

«Амур» неплохо укрепил линию атаки в межсезонье, Якупов, Пьянов, Полунин и Бутузов определённо пригодятся. У «Северстали» вперёди всё тоже интересно, а вот защита и вратари вызывают вопросы. Скорее всего, череповчане будут играть сами и дадут играть сопернику. А это обещает довольно бодрый хоккей и как минимум четыре-пять шайб.

Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.75.