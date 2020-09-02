Россия — Сербия. Прогноз: Черчесов и Дзюба в ударе! Коларову, Тадичу и Йовичу будет тяжко

3 сентября сборная России примет сборную Сербии в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не смогли выделить фаворита: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех Сербии оценён коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Россия — Сербия 3 сентября

Букмекеры считают, что матч лиги В Россия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Россия — Сербия (03.09.2020)

Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.

Украина — Швейцария. Прогноз: Шевченко, Зинченко и Марлос бодро стартуют в Лиге наций Львиная доля украинцев уже начала получать игровую практику в УПЛ, швейцарцы — ещё нет.

Коротко напомним формат. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся на один этаж ниже.



3 сентября сразу десятью матчами стартует первый тур группового этапа. Основное внимание отечественных любителей футбола естественно привлекает встреча России и Сербии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на московской «ВТБ Арене». К слову, все сентябрьские поединки состоятся без зрителей на трибунах, однако фактор своего поля всё же стоит держать в уме.



Сборная России в последнее время держит заданную планку. Стальная рука Станислава Черчесова даёт о себе знать. Поражение в четвертьфинале от мощной Хорватии в серии послематчевых пенальти на родном ЧМ-2018 некоторые по праву считают триумфом. Свежей крови в команде немного, но имевшийся костяк пока даёт результат.

Ставки на Криштиану Роналду: без Месси, но со скудетто Голов будет меньше. Время не щадит никого.

В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная России совсем немного не дотянула до повышения в лигу А. Уступили резвым шведами лишь по дополнительным показателям. Столько же очков, столько же пропущенных мячей, только забито у них на один гол больше.



Также подопечные Черчесова могут похвастать выходом на ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесли на 2021 год. В отборочной группе они заняли второе место, набрав 24 из 30 возможных баллов и уступив лишь Бельгии. Остальные соперники были не самые сильные, но 3,3 забитого мяча в среднем за игру внушают уважение.



Сербы в последние годы несколько сдали свои позиции. На чемпионате мира в России из группы не вышли, пропустив вперёд бразильцев и швейцарцев, а в финальную стадию чемпионата Европы вообще не прошли, заняв третье место после Украины и Португалии. Разумеется, этот результат был воспринят как провал.

«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Радулов, Ничушкин и Гурьянов дадут зайти коэффициенту 4.75 Накануне «Колорадо» забил пять шайб к исходу 15-й минуты, оживив интригу в серии.

Конечно, недооценивать сербскую команду нельзя. Несмотря на довольно скромное национальное первенство, есть отдельные футболисты, представляющие топовые лиги Европы. Из этих самых представителей, среди которых небезызвестные Коларов, Йович, Тадич и многие другие, и состоит сборная. То есть непосредственно по кадрам гости как минимум не уступают. А скорее даже превосходят.

У сборной России состав тоже подобран тщательнейшим образом. Однако у Черчесова есть некоторые кадровые проблемы. Российский тренер не сможет рассчитывать на ключевого атакующего полузащитника Александра Головина, получившего травму в стартовавшем чемпионате Франции. Также из-за травм будут отсутствовать основные игроки московского «Локомотива» Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.



Впрочем, волноваться раньше времени не стоит. Штука тут в том, что чемпионат РПЛ давно стартовал. Сыграно уже шесть туров, так что проблем с тонусом у игроков возникнуть не должно. Чего не скажешь про сербов.

Младенович — Грачёва. Прогноз: 20-летняя россиянка выжмет максимум из дебютного US Open Грачёва преодолела первый круг, а опытная француженка в последнее время разочаровывает.

Игроки сборной Сербии, разбросанные по всей Европе, в большинстве своём не имеют игровой практики на протяжении вот уже месяца, а у кого-то и больше. Второй момент — своё поле. Да, болельщиков не будет, но родные стены должны придать уверенности.



На наш взгляд, Станислав Черчесов наверняка сумеет обернуть эти факторы в свою пользу. Мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.81. Альтернативный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83. Большого количества мячей не ждём, но шансы россиян вполне осязаемы.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Россия — Сербия 3 сентября

У Станислава Черчесова и сборной России есть кадровые проблемы: выбыли несколько ключевых игроков. Сборная Сербии не самый сильный соперник, но недооценивать его опасно, поскольку сербские футболисты — яркие представители крупнейших лиг Европы. Впрочем, волноваться раньше времени тоже не стоит. Российские футболисты уже вовсю рубятся в РПЛ, а вот у сербов с тонусом всё не так хорошо. На наш взгляд, рулевой главной сборной страны сумеет порадовать российских болельщиков и зацепиться за очки.



Ставка: победа России с нулевой форой за 1.81.



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