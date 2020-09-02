Россия — Сербия. Прогноз: Черчесов и Дзюба в ударе! Коларову, Тадичу и Йовичу будет тяжко

3 сентября сборная России примет сборную Сербии в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не смогли выделить фаворита: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех Сербии оценён коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Россия — Сербия 3 сентября
Букмекеры считают, что матч лиги В Россия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Россия — Сербия (03.09.2020)
Пандемия коронавируса — не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.
Коротко напомним формат. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся на один этаж ниже.
3 сентября сразу десятью матчами стартует первый тур группового этапа. Основное внимание отечественных любителей футбола естественно привлекает встреча России и Сербии. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на московской «ВТБ Арене». К слову, все сентябрьские поединки состоятся без зрителей на трибунах, однако фактор своего поля всё же стоит держать в уме.
Сборная России в последнее время держит заданную планку. Стальная рука Станислава Черчесова даёт о себе знать. Поражение в четвертьфинале от мощной Хорватии в серии послематчевых пенальти на родном ЧМ-2018 некоторые по праву считают триумфом. Свежей крови в команде немного, но имевшийся костяк пока даёт результат.
В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная России совсем немного не дотянула до повышения в лигу А. Уступили резвым шведами лишь по дополнительным показателям. Столько же очков, столько же пропущенных мячей, только забито у них на один гол больше.
Также подопечные Черчесова могут похвастать выходом на ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесли на 2021 год. В отборочной группе они заняли второе место, набрав 24 из 30 возможных баллов и уступив лишь Бельгии. Остальные соперники были не самые сильные, но 3,3 забитого мяча в среднем за игру внушают уважение.
Сербы в последние годы несколько сдали свои позиции. На чемпионате мира в России из группы не вышли, пропустив вперёд бразильцев и швейцарцев, а в финальную стадию чемпионата Европы вообще не прошли, заняв третье место после Украины и Португалии. Разумеется, этот результат был воспринят как провал.
Конечно, недооценивать сербскую команду нельзя. Несмотря на довольно скромное национальное первенство, есть отдельные футболисты, представляющие топовые лиги Европы. Из этих самых представителей, среди которых небезызвестные Коларов, Йович, Тадич и многие другие, и состоит сборная. То есть непосредственно по кадрам гости как минимум не уступают. А скорее даже превосходят.
У сборной России состав тоже подобран тщательнейшим образом. Однако у Черчесова есть некоторые кадровые проблемы. Российский тренер не сможет рассчитывать на ключевого атакующего полузащитника Александра Головина, получившего травму в стартовавшем чемпионате Франции. Также из-за травм будут отсутствовать основные игроки московского «Локомотива» Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.
Впрочем, волноваться раньше времени не стоит. Штука тут в том, что чемпионат РПЛ давно стартовал. Сыграно уже шесть туров, так что проблем с тонусом у игроков возникнуть не должно. Чего не скажешь про сербов.
Игроки сборной Сербии, разбросанные по всей Европе, в большинстве своём не имеют игровой практики на протяжении вот уже месяца, а у кого-то и больше. Второй момент — своё поле. Да, болельщиков не будет, но родные стены должны придать уверенности.
На наш взгляд, Станислав Черчесов наверняка сумеет обернуть эти факторы в свою пользу. Мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.81. Альтернативный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83. Большого количества мячей не ждём, но шансы россиян вполне осязаемы.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Россия — Сербия 3 сентября
У Станислава Черчесова и сборной России есть кадровые проблемы: выбыли несколько ключевых игроков. Сборная Сербии не самый сильный соперник, но недооценивать его опасно, поскольку сербские футболисты — яркие представители крупнейших лиг Европы. Впрочем, волноваться раньше времени тоже не стоит. Российские футболисты уже вовсю рубятся в РПЛ, а вот у сербов с тонусом всё не так хорошо. На наш взгляд, рулевой главной сборной страны сумеет порадовать российских болельщиков и зацепиться за очки.
Ставка: победа России с нулевой форой за 1.81.
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