«Авангард» — «Сибирь». Прогноз: Заварухин, Сятери и Руохомаа ошеломят Хартли в Балашихе

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 1.57, успех «Сибири» идёт за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 3 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 3 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Сибирь» (03.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоится 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.

«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Плэтт испортят дебют Гатиятулину Тренер вернулся в Челябинск спустя два года работы в СКА.

2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а на четверг запланирован первый большой день регулярного чемпионата. В его программе сразу семь матчей, два из которых стартуют в 19:30 мск. В Балашихе «Авангард» будет выяснять отношения с «Сибирью», и это одна из двух центральных игр дня.

Обе команды здорово провели минувший сезон, попав в топ-5 Восточной конференции в регулярном чемпионате. А вот в плей-офф пути разошлись: новосибирцы без каких-либо проблем задушили «Автомобилист» в пяти встречах и пробились во второй раунд, тогда как омичи уступили «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

Кубок Гагарина прервали перед полуфиналами конференций из-за коронавируса, однако соперники за межсезонье даже стали сильнее. «Снеговики» смогли обойтись без традиционной продажи лидеров: ключевых легионеров они продлили ещё до окончания первенства, по мере возможностей смогли укрепиться.

«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Радулов, Ничушкин и Гурьянов дадут зайти коэффициенту 4.75 Накануне «Колорадо» забил пять шайб к исходу 15-й минуты, оживив интригу в серии.

Линию атаки пополнили Олег Ли, Эрик О’Делл и хорошо знакомый Степан Санников, у которого не задался прошлый год. Защитники Ефим Гуркин и Илья Хохлов тоже пригодятся, а опытный Виталий Меньшиков добавит глубины. Наконец, конкуренцию Харри Сятери и Алексей Красикову составит Антон Красоткин, который до этого выступал в «Адмирале».

«Авангард» собрал очень мощную линию нападения и готов к походу за Кубком Гагарина. К обороне и вратарям вопросы имеются, но ближе к плей-офф тут наверняка что-то изменится. «Ястребы» полностью доминировали на предсезонке: семь побед из семи возможных, шесть из которых в основное время.

Они выиграли турнир памяти Николая Пучкова в логове СКА, по делу одолев петербуржцев в решающем поединке. Неудивительно, что после такого букмекеры отдают подопечным Боба Хартли преимущество. Действительно, на своём льду они справедливо идут фаворитами. И всё же перекос в линии кажется чрезмерным.

Украина — Швейцария. Прогноз: Шевченко, Зинченко и Марлос бодро стартуют в Лиге наций Львиная доля украинцев уже начала получать игровую практику в УПЛ, швейцарцы — ещё нет.

«Сибирь» прекрасно умеет создавать трудности кому угодно, а Харри Сятери всегда способен украсть пару-тройку голов у нападающих. Даже на П2 с форой (+1.5 шайбы) дают крепкий коэффициент 1.81, хотя нам больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.65. Омичи довольно часто пропускали первыми на предсезонке.

Альтернативный вариант — ИТБ 1.5 шайбы «Сибири» за 1.92. Новосибирцы забивали как минимум три гола в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Пуустинен, Руохомаа, Йокипакка и О’Делл свои две шайбы наверняка найдут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 3 сентября 2020 года

Шансы «Авангарда» действительно кажутся выше, но оценивать «Сибирь» на уровне унылого аутсайдера явно не стоит. Состав у новосибирцев стал даже крепче по сравнению с минувшим сезоном, а Харри Сятери всегда готов украсть пару-тройку верных голов у соперника. На наш взгляд, легко омичам тут точно не будет.

Ставка №1: «Сибирь» откроет счёт за 2.65.

Ставка №2: ИТБ 1.5 шайбы «Сибири» за 1.92.