Гаспарян — Серена Уильямс. Прогноз: 38-летняя американка быстро отправит россиянку домой

4 сентября Маргарита Гаспарян — Серена Уильямс сыграют в матче 2-го круга US Open. Начало — 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Уильямс: ставки на победу американки принимаются с коэффициентом 1.11. Успех Гаспарян оценён коэффициентом 7.10.
Коэффициенты букмекеров на матч US Open Маргарита Гаспарян — Серена Уильямс
Аналитики считают, что матч US Open Маргарита Гаспарян — Серена Уильямс не получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 18.5 гейма оценён коэффициентом 1.87. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 4.15.
Анализ матча 2-го круга US Open Гаспарян — С. Уильямс (04.09.2020)
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Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.
У женщин полноценные соревнования возобновились в начале августа, большинство спортсменок успело принять участие на двух турнирах. Этого вполне достаточно, чтобы почувствовать ритм и набрать кондиции. Правда, состав участниц на этот раз получается крайне скромным. Слишком много отказов.
До Нью-Йорка добрались Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова, Серена Уильямс, Арина Соболенко, Софья Кенин, Йоханна Конта. В основной сетке достаточно россиянок. В принципе, за пределами десятки сеяных начинаются настоящие качели, так что есть шансы зайти далеко. Сюрпризов точно будет много.
Маргарита Гаспарян наконец-то прервала затянувшуюся серию неудач. Когда-то она входила в топ-50 рейтинга WTA, а теперь находится за пределами первой сотни. Победа над Моникой Пуиг получилась непростой: три сета, 140 минут. Пуэрториканка очень много ошибалась, а в решающей партии просто расклеилась.
Россиянка по-прежнему находится не в лучшей форме. Двигается тяжеловато, вторую подачу накануне проигрывала постоянно, да ещё и допустила девять двойных ошибок. Ну и самый главный момент — с жеребьёвкой ей откровенно не повезло. С учётом массовых отказов соперница по второму кругу могла достаться попроще.
А так придётся сражаться с самой Сереной Уильямс. Та, естественно, давно прошла пик и планомерно приближается к завершению карьеры. Но мощь никуда не делась. В первом круге младшая сестра испытала определённые трудности с соотечественницей Кристи Анн, но всё же управилась в двух сетах (7:5, 6:3).
Серена оба раза слабо начинала партии, позволяя сопернице быстро оформлять брейки. Потом, впрочем, брала себя в руки и подавала куда точнее. 12 эйсов при трёх двойных ошибок, 83% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом — отличные цифры. Предпосылок для сенсации не видно.
Гаспарян и Уильямс прежде пересекались дважды. Что интересно — оба раза на турнирах Большого шлема. На Уимблдоне-2015 россиянка взяла пять геймов, а Australian Open-2016 — и вовсе три. Чего-то подобного следует ждать и на этот раз. Уже в третьем круге американку, похоже, ждёт крепкая Слоан Стивенс.
Потому тратить лишние силы она вряд ли захочет. А это чревато чем-то вроде 6:2, 6:3 и быстрым завершением поединка. П2 в двух сетах идёт у букмекеров за 1.36 — в лучшем случае сгодится для экспресса. Мы бы выбирали между П2 с форой (-6 гейма) за 1.78 и тоталом меньше 19 гейма за 1.71.
Ставки на матч US Open Маргарита Гаспарян — Серена Уильямс 3 сентября 2020 года
Особой интриги тут нет: Гаспарян находится в слабой форме, а Серена Уильямс сохранила былую мощь. Этого должно хватить для уверенной победы в двух партиях. За две очные встречи на ТБШ россиянка в сумме забрала всего восемь геймов. Чего-то подобного ждём и на этот раз. В третьем круге американку ждёт Слоан Стивенс, а потому тратить лишние силы крайне нежелательно.
Ставка: тотал меньше 19 гейма за 1.81.
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