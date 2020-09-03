Россия – Сербия, Германия – Испания и другие матчи. На что ставить 3 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 3 сентября.

На что ставить в футболе 3 сентября

После двух практически пустых дней четверг и матчи Лиги наций – как глоток свежего воздуха. Главные встречи дня – игра сборных России и Сербии в Москве, а также поединок команд Германии и Испании. Жаль только, что идти они будут параллельно – начало этих игр в 21:45. Вообще, в это время начнутся практически все игры турнира. 3 сентября лишь одна игра состоится раньше. В 19:00 начнут играть Латвия и Андорра. А в остальном придётся выбирать.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 3 сентября

Первый реально большой игровой день в КХЛ. Сразу 7 матчей. Выделим игры «Локомотив» — «Спартак», «Трактор» — «Автомобилист» и «Авангард» — «Сибирь». Хотя и в остальных встречах дня должно быть интересно. Начинать следить за КХЛ можно с 17:00.

В НХЛ пройдут шестые игры в сериях «Айлендерс» — «Филадельфия» и «Вегас» — «Ванкувер». Пока «островитяне» и «рыцари» ведут со счётом 3-2. Будут ли седьмые, решающие встречи, скоро узнаем.

На что ещё ставить 3 сентября

В НБА важнейший матч в серии «Бостона» и «Торонто». Если действующий чемпион снова проиграет, достать «кельтов» с 0-3 будет почти невозможно. Ну и стартует серия «Денвера» и «Клипперс».

На US Open завершится второй круг, если не подведёт погода. Андрей Рублев сыграет на этой стадии с французом Грегуаром Баррером, а в другом матче дня сойдутся Карен Хачанов и Андрей Кузнецов. Даниилу Медведеву во втором раунде выпало сыграть с Кристофером О’Коннелом из Австралии.

В женской сетке Маргарита Гаспарян постарается обыграть саму Серену Уильямс. Будет сложно, но поражение сулили россиянке и в игре против Моники Пуиг. Екатерине Александровой предстоит сыграть с американкой Кэти Макналли, а Анне Калинской – с Каролиной Муховой из Чехии.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike:Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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