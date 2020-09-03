«Металлург» — «Куньлунь». Прогноз: Мозякин, Прохоркин и Бек разнесут Алексея Ковалёва

«Лисы» много забивали в предсезонных матчах, а «Куньлунь» абсолютно не готов к сезону.

4 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Куньлунь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.44, успех «Куньлуня» идёт за 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Куньлунь» 4 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Куньлунь» 4 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.04.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Мг — «Куньлунь» (04.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 4 сентября запланированы сразу четыре матча, самый ранний из которых начнётся в 17:00 мск в Магнитогорске. Местный «Металлург» будет принимать «Куньлунь Ред Стар».

«Лисы» напрочь провалили предыдущий сезон. Геннадий Величкин покинул пост вице-президента ещё в октябре, а в межсезонье состав перекроили практически полностью. Илья Воробьёв остался на посту главного тренера, теперь в случае неудачи оправданий у него не будет.

С прошлого года осталось считаное число хоккеистов, а новички выглядят интересно. Отличный вратарь Юхо Алкинуора, сразу несколько защитников на любой вкус — от молодого Владислава Сёмина до опытных Михаила Пашнина и Егора Мартынова. Но главное — линия атаки.

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Сергей Мозякин никуда не делся, хоть и вплотную подобрался к 40-летнему рубежу. Остались Николай Кулёмин, Андрей Нестрашил, Богдан Потехин. Вдобавок к ним высадился внушительный десант — Тэйлор Бек, Николай Прохоркин, Сергей Плотников. А ещё — два легионера из-за пределов КХЛ (Юхо Ламмико с Харри Песоненом) и два вернувшихся из США в Магнитогорск россиянина (Андрей Чибисов и Игорь Швырёв).

На Кубке чемпионов КХЛ «Металлург» выступил достойно — дошёл до финала, где проиграл «Ак Барсу» со счётом 3:4. Да и вообще забивал много и со вкусом. Тут надо бы добавить, что Сергей Мозякин турнир в Казани пропустил, однако к старту регулярного чемпионата должен подойти во всеоружии.

И в качестве приятного бонуса — свой лёд и наименее готовый к сезону клуб КХЛ в соперниках. «Куньлунь» комплектовался по остаточному принципу, полностью сменил состав и выглядит натуральным пассажиром. В последнем контрольном матче подопечные Алексея Ковалёва схватили 0:7 от «Локомотива».

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В общем, у магнитогорцев есть всё необходимое, чтобы максимально комфортно вкататься в сезон. «Куньлунь» по-прежнему много удаляется, так что спецбригадам будет где развернуться. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.18 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.32. Разница в классе кажется чрезмерной.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Куньлунь» 4 сентября 2020 года

«Металлург» заметно укрепил атаку и много забивал в предсезонных матчах, дойдя до финала Кубка чемпионов КХЛ. А «Куньлунь» хуже всех в лиге готов к старту сезона — состав полностью сменился, никакой сыгранности не будет и в помине, а на тренерском мостике дебютант Алексей Ковалёв. Вряд ли у фаворита тут возникнут проблемы.

Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.32.