«Ак Барс» — «Витязь». Прогноз: Сёмин, Дергачёв и Артюхин не дадут Зарипову развернуться

4 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.56, успех «Витязя» идёт за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» 4 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» 4 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» (04.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.

«Авангард» — «Сибирь». Прогноз: Заварухин, Сятери и Руохомаа ошеломят Хартли в Балашихе В трёх из четырёх предыдущих очных встреч новосибирцы забивали как минимум трижды.

2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 4 сентября запланированы сразу четыре матча, два из них стартуют в 19:30 мск. В Казани местный «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет выяснять отношения с «Витязем».

Подопечные Дмитрия Квартальнова забрали Кубок открытия КХЛ, одолев ЦСКА в тяжелейшей битве (3:2 ОТ). Хотя сценарий получился неприятным, несколько раз потребовалось проявить характер. Пропустили на 51-й секунде первым же броском, который Адам Райдеборн должен был обезвредить. Швед не успел закрыть ближний угол.

Отыгрались, но получили вторую шайбу в дебюте третьего периода. Обидную, после рикошета. А вскоре в ворота клуба из Татарстана поставили буллит. И всё же гости выдержали. Два гола придумали легионеры (Да Коста и Азеведо оформили 1+1), а в овертайме Дмитрий Воронков сделал всё сам: отобрал шайбу, выкатился, забил.

«Торпедо» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Кадейкин начнут сезон с победы Нижегородцы полностью изменили бригаду легионеров и входят в сезон без сильного первого номера.

Молодой нападающий вообще порадовал — несколько отличных перехватов, в том числе нереализованный выход «один в ноль» в первом периоде. Прекрасно работала первая бригада большинства — второе удаление реализовали за 11 секунд, могли забить ещё в паре эпизодов, но немного не хватило. То Шарыченков подтащит, то последний пас не пройдёт.

Функционально команда готова хорошо, а во втором матче на лёд выйдет ещё и Данис Зарипов. Неудивительно, что букмекеры считают казанцев явным фаворитом, вот только «Витязь» сейчас хорош. Линия атаки смотрится замечательно, особенно для середняка Западной конференции.

А с организацией проблем нет, ведь Михаил Кравец своё дело знает. Подмосковный коллектив уже успел сенсационно выиграть Кубок мэра Москвы, последовательно одолев ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Во всех случаях — со счётом 3:2. Правда, только с красно-синими уложились в основное время.

«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Плэтт испортят дебют Гатиятулину Тренер вернулся в Челябинск спустя два года работы в СКА.

Кравец умеет выводить подопечных на пик к старту сезона. Достаточно вспомнить, что год назад «Витязь» одержал 11 побед в 12 стартовых матчах и долгое время возглавлял Запад, пока в дело не вмешались обмены сами понимаете с каким клубом. Сейчас состав смотрится как минимум не хуже, так что лёгкой прогулки у фаворита не будет.

Брать Х2 за 2.59 всё же не рискнём, «Ак Барс» на своём льду редко допускает осечки. Но и полную авоську гости вряд ли пропустят. Мы бы выбирали между двух ставок — «Витязь» откроет счёт за 2.73 и ИТМ 3 шайбы «Ак Барса» за 2.00. Ждём здесь чего-то вроде 2:2 или 3:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» 4 сентября 2020 года

Разумеется, на своём льду «Ак Барс» справедливо идёт фаворитом, но у «Витязя» хороший состав и полный порядок с физической подготовкой. Михаил Кравец умеет выводить команду на пик к старту сезона: в прошлом году, например, команда одержала 12 побед в 13 матчах. Шансы казанцев выше, но полную авоську гости вряд ли пропустят.

Ставка №1: «Витязь» откроет счёт за 2.73.

Ставка №2: ИТМ 3 шайбы «Ак Барса» за 2.00.