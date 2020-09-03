Варвара Грачёва — Петра Мартич. Прогноз: конец сказки 20-летней россиянки на US Open-2020

Грачёва по итогам US Open справедливо войдёт в топ-100, но хорватка сейчас просто сильнее.

4 сентября Варвара Грачёва и Петра Мартич сыграют в матче 3-го круга US Open. Начало — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Мартич: ставки на победу хорватки принимаются с коэффициентом 1.27. Успех Грачёвой оценён коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Варвара Грачёва — Петра Мартич

Аналитики считают, что матч US Open Варвара Грачёва — Петра Мартич получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.80, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.13.

Анализ матча 3-го круга US Open Грачёва — Мартич (04.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные соревнования возобновились в начале августа, большинство спортсменок успело принять участие на двух турнирах. Этого вполне достаточно, чтобы почувствовать ритм и набрать кондиции. Правда, состав участниц на этот раз получается крайне скромным. Слишком много отказов.

До Нью-Йорка добрались Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова, Серена Уильямс, Арина Соболенко, Софья Кенин, Йоханна Конта. В основной сетке достаточно россиянок. В принципе, за пределами десятки сеяных начинаются настоящие качели, так что есть шансы зайти далеко. Сюрпризов точно будет много.

Варвара Грачёва продолжает выжимать максимум с дебютного US Open. Она уже дошла до третьего круга. Что бы ни случилось дальше, выступление в любом случае следует считать великолепным. Никакого давления нет, зато есть возможность продолжить сказку и пробиться в 4-й круг.

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20-летняя теннисистка приятно удивляет характером. Оба матча получились непростыми, однако попадание в топ-100 рейтинга она заслужила. Сперва дожала испанку Паулу Бадосу (6:4, 7:5), которая очень много ошибалась и слишком верила в свою подачу. А с Кристиной Младенович получилось ещё эпичнее.

Россиянка проигрывала со счётом 1:6, 1:5, однако не опустила рук и ушла с четырёх матчболов. Второй сет она умудрилась довести до тай-брейка, выиграв его в одну калитку. После этого опытная француженка окончательно расклеилась. В третьей партии она не взяла ни единого гейма (1:6, 7:6, 6:0).

У Грачёвой очень чистая и стабильная подача. Она, конечно, не самая мощная, зато летит с прекрасным процентом. Это позволяет не давать соперницам лёгких очков. Каждый брейк-пойнт им приходится вымучивать, а не просто ждать оплошностей. Одна двойная ошибка за пять сетов, 70% попаданий первым мячом — отличные показатели.

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Правда, с жеребьёвкой не повезло. На кураже можно было пройти ещё один-два круга, вот только с Петрой Мартич совладать вряд ли удастся. Теннисистки пересекались три недели назад в Праге, там хорватка испытала определённые сложности, но всё же прошла дальше в двух партиях (7:6, 6:3). Играли на грунте.

Однако Мартич умеет выходить на пик к большим турнирам. Как правило, с каждым матчем ТБШ она действует всё лучше и лучше. В первом круге доигралась до третьего сета с Терезой Мартинцовой из середины второй сотни рейтинга, зато накануне быстро и спокойно зачехлила опытную Катерину Бондаренко (6:3, 6:4).

Подача у Мартич мощнее, стабильности на задней линии больше. Грачёва благодаря эмоциональному запалу наверняка навяжет борьбу, но рассчитывать на успех сможет только при совпадении целого ряда факторов. Мы бы выбирали между П2 в двух сетах за 1.70 и П2 с форой (-4.5 гейма) за 1.90.

Ставки на матч US Open Варвара Грачёва — Петра Мартич 4 сентября 2020 года

Грачёва прошла два круга благодаря стабильной подаче и характеру, однако следующая соперница гораздо опаснее предыдущих. Петра Мартич входит в топ-15 рейтинга и имеет свойство прибавлять от матча к матчу на крупных турнирах. Подача у неё мощнее, игра на задней линии стабильнее. Ждём победы фаворитки в двух партиях.

Ставка: победа Мартич в двух сетах за 1.70.