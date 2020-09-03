ЦСКА — «Сочи». Прогноз: любимый клиент «армейцев» в КХЛ не доедет до ворот Юханссона

4 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех «Сочи» идёт за 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 4 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 4 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Сочи» (04.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 4 сентября запланированы сразу четыре матча, два из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местный ЦСКА будет выяснять отношения с ХК «Сочи». Разумеется, хозяева идут явным фаворитом.

Накануне они проиграли на своём льду «Ак Барсу» (2:3 ОТ), но ничего страшного не случилось. Во-первых, красно-синие в принципе редко побеждают в матчах за Кубок открытия КХЛ — так было раньше, так случилось сейчас. Во-вторых, игра получилась абсолютно равной, что с учётом всех условий уже неплохо.

Подопечные Игоря Никитина начали предсезонную подготовку только 15 августа из-за проблем с коронавирусом. 2,5 недели — это очень мало. Кроме того, играть пришлось всего с двумя легионерами — защитники Дальбек и Робинсон попали в состав, а вот Юханссон, Кепме и Лайпсик остались вне заявки.

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Главный тренер москвичей на пресс-конференции ответил на этот вопрос предельно понятно: вышли те, кто был здоров и готов играть. И последнее — местами хозяева смотрелись даже интереснее. Встреча получилась качельной, ЦСКА дважды вёл в счёте. Не реализовали буллит при 2:1 в третьем периоде, пару раз выручил Адам Рейдеборн.

По сути претензии имеет смысл предъявлять лишь по двум моментам — слишком большое количество неоправданных удалений (удары коленями в средней зоне, зацепы за воротами в выигрышной позиции) и регулярные потери в своей зоне. Один Дмитрий Воронков совершил несколько ярких перехватов, последний из которых решил судьбу противостояния.

Статус фаворита «армейцев» в матче с ХК «Сочи» вопросов не вызывает, ведь это их любимый клиент. В 23 очных встречах удалось добыть аж 22 победы. Сумасшедший показатель. А вот как завершились шесть предыдущих поединков: 6:0, 6:1, 7:1, 2:0, 3:1 и 2:0. «Леопарды» заметно обновили состав в межсезонье, проблемы с сыгранностью способны проявиться.

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Ну а по уровню исполнителей они сильно уступают красно-синим. Этот расклад не изменится, даже если легионеры вновь окажутся вне заявки. Потому не видим причин мудрить: ЦСКА получает прекрасного соперника для того, чтобы забыть обидное поражение и добыть первую победу в сезоне.

Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 1.76 и П1 всухую за 3.70. Игорь Никитин умеет проводить работу над ошибками, так что обрезы в своей зоне наверняка прекратятся. Вариант попроще — ИТМ 1 шайбы «Сочи» за 2.30. «Леопарды» не могут забить ЦСКА больше одного гола на протяжении девяти игр, а Ларс Юханссон, не сыгравший накануне из-за микроповреждения, имеет хорошие шансы занять последний рубеж.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 4 сентября 2020 года

ЦСКА уступил «Ак Барсу» в равной игре, а теперь сразится со своим любимым клиентом. В 23 матчах с «Сочи» добыто 22 победы. При этом больше одной шайбы «леопарды» в девяти предыдущих очных встречах не забивали. Доверимся статистике и возьмём ИТМ 1 гола «Сочи» за прекрасный коэффициент 2.30.

Ставка: ИТМ 1 гола «Сочи» за 2.30.