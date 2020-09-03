Алистар Оверим – Аугусто Сакаи на UFC Fight Night 176. Ещё один вызов для суперветерана

В ночь с 5 на 6 сентября мск на турнире UFC Fight Night 176 (или UFC Vegas 9) сразятся тяжеловесы Алистар Оверим и Аугусто Сакаи. Начало боя – не ранее 06:00 6 сентября по московскому времени. Легендарный 40-летний голландец Оверим проэкзаменует восходящую бразильскую звезду Сакаи. Разбираемся, какие ставки и прогнозы приготовили букмекерские конторы на этот бой.

Когда дата боя Алистар Оверим – Аугусто Сакаи

Поединок Оверим — Сакаи в рамках турнира UFC Fight Night пройдёт рано утром 6 сентября по московскому времени. Начало боя – не ранее 06:00 мск. Место проведения ивента — арена APEX в Лас-Вегасе. К сожалению, как и на других турнирах, в зале не будет зрителей. Безопасность в эпоху пандемии коронавируса превыше всего.



Оба бойца находятся в топ-10 рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории (до 120,2 кг). Легендарный Оверим занимает 6-ю строчку, его соперник – дерзкий бразильский проспект Сакаи – пока находится на 9-м месте. Этот поединок пройдёт в пятираундовом формате.

Где смотреть прямую видеотрансляцию боя Оверим — Сакаи

Посмотреть бой будет можно на UFC TV. В России этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор».



Полный кард турнира UFC Fight Night 176



В рамках вечера единоборств UFC Fight Night 176 запланированы 9 боев. Главный из них – схватка Алистара Оверима и Аугусто Сакаи. Вот полный кард турнира.



Основной кард



Тиагу Мойзес – Джалин Тернер

Кевин Нативидад – Брайан Келлехер

Мичел Перейра – Зелим Имадаев

Сижара Юбенкс – Кэрол Роса

Алистар Оверим – Аугусто Сакаи



Предварительный кард



Коул Смит – Хантер Азур

Александр Романов – Маркус Рожериу

Вивьен Араужо – Монтана Де Ла Роса

Андре Мунис – Бартош Фабински

Коэффициенты и ставки на бой Оверим — Сакаи

По оценке аналитиков, фаворит боя — Оверим. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. На Сакаи можно сделать ставку за 2.40 (40%). На ничейный исход предлагается коэффициент 64.00 (1%).



Букмекеры считают, что бой закончится досрочно. Сделать ставку на этот исход можно за 1.35 (70% вероятности). Поставить на полный бой можно с коэффициентом 2.95 (30%). На то, что поединок завершится досрочно в течение первой минуты боя, можно сделать ставку с коэффициентом 10.00.

Форма Алистара Оверима и Аугусто Сакаи

40-летний легендарный боец Алистар Оверим по-прежнему пребывает в хорошей форме. По крайней мере, её хватило, чтобы в мае победить нокаутом Уолта Харриса. А вообще Оверим в последние годы выходит в октагон строго два раза в год. Он дебютировал в ММА в 1999 году, сейчас на его счету 65 боёв. Последнее поражение датировано 2019 годом. Тогда Алистара нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайк.



Если посмотреть, кому проигрывал Оверим в последние годы, то легко заметить, что это были статусные бойцы. Розенстрайк, Нганну, Блейдс, Миочич – все эти ребята – элита. А вот тех, кто стремился стать этой элитой, Алистар обычно уверенно побеждал.



Так ли будет с Сакаи? Не факт. Бразильцу 29 лет, на его счету 17 боев, 15 из которых он выиграл. Более того, у Аугусто сейчас серия из 6 побед. В своём последнем на сегодня бою он победил решением судей Благоя Иванова. Бразилец здорово перемещается по октагону, его козырь – это молодость и скорость. Правда, Сакаи ещё ни разу не проводил пятираундовых поединков.

Прогнозы экспертов на бой Алистар Оверим – Аугусто Сакаи

На стороне Оверима огромный опыт, поэтому его видят фаворитом многие эксперты. По мнению канадского бойца Таннера Босера, поединок закончится техническим нокаутом.



«Для Оверима лучше всего, когда в соперниках горячий новичок, а Аугусто Сакаи как раз из таких. Алистар может нокаутировать любого. Думаю, что и здесь он победит техническим нокаутом», — заявил Босер.



Согласен с канадцем Нил Магни.



«Самое опасное в бою против Оверима – это ситуация, когда он давит, уничтожает тебя, бьёт коленями в корпус. Мне кажется, этот Оверим вернулся. Поэтому у Сакаи будут неприятности», — подчеркнул Магни.

Отмечает огромный опыт голландца и Брайан Кэллехер. Он тоже ставит на победу техническим нокаутом.



«Сакаи немного не хватает скорости, хотя последний бой он провёл неплохо. Я думаю, что Оверим всё ещё в игре. Он имеет преимущество в плане психологической подготовки. Думаю, он победит техническим нокаутом», — отметил Кэллехер.



Оправдаются ли прогнозы экспертов или Сакаи посрамит их? Посмотрим. Делайте ваши ставки!

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