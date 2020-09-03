Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз: Манчини и Иммобиле усмирят Джеко и Колашинаца

4 сентября Италия примет Боснию и Герцеговину в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Италия — Босния и Герцеговина

Букмекеры считают, что матч лиги А Италия — Босния и Герцеговина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Италия — Босния и Герцеговина (04.09.2020)

Пандемия коронавируса – не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.

«Металлург» — «Куньлунь». Прогноз: Мозякин, Прохоркин и Бек разнесут Алексея Ковалёва «Лисы» много забивали в предсезонных матчах, а «Куньлунь» абсолютно не готов к сезону.

Формат выглядит следующим образом. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



Программа первого тура стартует 3 сентября десятью матчами, а продолжится 4 сентября ещё восемью. В пятницу встречается Италия с Боснией и Герцеговиной. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на итальянском стадионе «Артемио Франки».



Понятно, что хозяева абсолютно заслуженно идут у букмекеров фаворитом в предстоящем поединке. Тут и фактор своего поля, и состав у них куда крепче, да и тренер теперь более именитый. После провала Вентуры на квалификации к ЧМ-2018 у руля встал Роберто Манчини.

«Ак Барс» — «Витязь». Прогноз: Сёмин, Дергачёв и Артюхин не дадут Зарипову развернуться Казанцы накануне обыграли ЦСКА, но «Витязь» умеет выходить на пик к старту сезона.

При Манчини сборная Италии завершила триумфом отбор к Евро-2020. Получилось добыть 10 побед за 10 матчей и забить при этом аж 37 голов. Хотя, надо сказать, в группе у неё были не самые сильные, но весьма крепкие ребята: финны, греки и те же боснийцы.



К слову, Босния и Герцеговина отбор к Евро-2020 провалила. За 10 туров набрала только 13 очков и пустила вперёд греков, финнов и, собственно, итальянцев. Позади остались лишь пылкие армяне и скромный Лихтенштейн. Поводов для гордости, прямо скажем, не видно.

При этом стоит отметить откровенно слабенькую игру в обороне. Боснийцы за 10 туров пропустили целых 17 голов. Причём из всех соперников не забил им только один Лихтенштейн, для которого каждый забитый мяч в принципе становится большим событием.

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Любопытно и то, что у команды Эдина Джеко были серьёзные проблемы с выездами. За пять выездов одна победа (нетрудно догадаться над кем) и четыре поражения, общий счёт которых составил 4:10. Атакующая линия итальянцев сейчас крайне почтительная. Тут и Иммобиле с Инсинье, и Беллотти с Кином. Не стоит также забывать и о Бернардески, который может как забить, так и выдать голевую передачу.



А защита, в отличие от атаки, это не то, чем славятся боснийцы. Тут подбор исполнителей совсем печальный, выделяется только Колашинац, да и тот больше любит ходить вперёд. Так что вполне можно ожидать от предстоящего матча результативности. Тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72 при таких раскладах смотрится интересно. Его и проверим.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Италия — Босния и Герцеговина 4 сентября

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини смотрится крайне привлекательно. Нет никаких проблем с результативностью, в защите тоже порядок. Чего не скажешь про боснийцев. Оборона тут откровенно печальная, результаты в последнее время — тоже. Так что ждём от Иммобиле с партнёрами много голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.



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