Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз: Манчини и Иммобиле усмирят Джеко и Колашинаца

4 сентября Италия примет Боснию и Герцеговину в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Италия — Босния и Герцеговина
Букмекеры считают, что матч лиги А Италия — Босния и Герцеговина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Италия — Босния и Герцеговина (04.09.2020)
Пандемия коронавируса – не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.
Формат выглядит следующим образом. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.
Программа первого тура стартует 3 сентября десятью матчами, а продолжится 4 сентября ещё восемью. В пятницу встречается Италия с Боснией и Герцеговиной. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на итальянском стадионе «Артемио Франки».
Понятно, что хозяева абсолютно заслуженно идут у букмекеров фаворитом в предстоящем поединке. Тут и фактор своего поля, и состав у них куда крепче, да и тренер теперь более именитый. После провала Вентуры на квалификации к ЧМ-2018 у руля встал Роберто Манчини.
При Манчини сборная Италии завершила триумфом отбор к Евро-2020. Получилось добыть 10 побед за 10 матчей и забить при этом аж 37 голов. Хотя, надо сказать, в группе у неё были не самые сильные, но весьма крепкие ребята: финны, греки и те же боснийцы.
К слову, Босния и Герцеговина отбор к Евро-2020 провалила. За 10 туров набрала только 13 очков и пустила вперёд греков, финнов и, собственно, итальянцев. Позади остались лишь пылкие армяне и скромный Лихтенштейн. Поводов для гордости, прямо скажем, не видно.
При этом стоит отметить откровенно слабенькую игру в обороне. Боснийцы за 10 туров пропустили целых 17 голов. Причём из всех соперников не забил им только один Лихтенштейн, для которого каждый забитый мяч в принципе становится большим событием.
Любопытно и то, что у команды Эдина Джеко были серьёзные проблемы с выездами. За пять выездов одна победа (нетрудно догадаться над кем) и четыре поражения, общий счёт которых составил 4:10. Атакующая линия итальянцев сейчас крайне почтительная. Тут и Иммобиле с Инсинье, и Беллотти с Кином. Не стоит также забывать и о Бернардески, который может как забить, так и выдать голевую передачу.
А защита, в отличие от атаки, это не то, чем славятся боснийцы. Тут подбор исполнителей совсем печальный, выделяется только Колашинац, да и тот больше любит ходить вперёд. Так что вполне можно ожидать от предстоящего матча результативности. Тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72 при таких раскладах смотрится интересно. Его и проверим.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Италия — Босния и Герцеговина 4 сентября
Сборная Италии под руководством Роберто Манчини смотрится крайне привлекательно. Нет никаких проблем с результативностью, в защите тоже порядок. Чего не скажешь про боснийцев. Оборона тут откровенно печальная, результаты в последнее время — тоже. Так что ждём от Иммобиле с партнёрами много голов.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
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