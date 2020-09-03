Словакия — Чехия. Прогноз: Крал, Шик и Вацлик снова разберутся со Шкриньяром и Гамшиком

4 сентября Словакия примет Чехию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.47. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Словакия — Чехия 4 сентября

Букмекеры считают, что матч Лиги В Словакия — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Словакия — Чехия (04.09.2020)

Пандемия коронавируса постепенно остаётся позади. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.

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Формат такой: 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Они играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



Программа первого тура стартует 3 сентября десятью матчами, а продолжится 4 сентября ещё восемью. В пятницу среди прочих встречаются Словакия с Чехией. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Народны» в Братиславе.



Словакия в прошлой Лиге наций замкнула тройку в своей группе Лиги В, набрав всего три балла за четыре игры. Вперёд прошли как раз чехи, которые казались чуть крепче, и мощные украинцы, заслуженно вышедшие в Лигу А. Однако понижения «словацкие соколы» избежали, поскольку регламент турнира изменили.

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Не удалось сборной пошуметь и в розыгрыше Евро-2020. В финальную часть она не вышла, остановившись на третьей строчке всего лишь в балле от занявшего второе место Уэльса. Обидно. Первыми безоговорочно прошли хорваты.



Чехия на прошлом розыгрыше Лиги наций, собственно, финишировала второй. Шансов обставить Украину было мало, уж больно она сейчас резвая. Но чехи боролись вовсю, пропустив только четыре гола. Команда оставила достойное впечатление и пассажиром точно не была.



Зато «народная команда» сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020. На отборе в группе с мощными англичанами получилось занять второе место, набрав 15 очков за восемь игр. При этом чешская сборная добыла целых пять побед, а пропустила не так много — 11 голов.

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В предстоящем поединке чехи смотрятся несколько предпочтительнее. Всё же тут и состав чуть покрепче, и последние выступления вполне себе впечатляют. Стоит сказать, что от них терпели поражение даже англичане. Также не лишним будет отметить, что сборная Чехии забила в 18 из предыдущих 25 матчей. То есть дело Милана Бароша по-прежнему живёт.



Статистика личных встреч тоже на стороне чешской сборной. После распада Чехословакии соперники сыграли 11 матчей, в семи из которых выиграла Чехия. При таких раскладах П2 с нулевой форой за коэффициент 1.81 смотрится интересно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Словакия — Чехия 4 сентября 2020 года

Словакия в последнее время выглядят неважно. А вот чехи показывают вполне пристойный футбол. Они забили в 18 из последних 25 матчей. При этом стоит отметить статистику личных встреч, где семь из предыдущих 11 поединков завершились в пользу Чехии. На наш взгляд, нулевая фора на гостей смотрится интересно.



Ставка: победа Чехии с нулевой форой за коэффициент 1.81.



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