«СКА» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич, Лебеденко и Рязанцев снова покорят Хабаровск

5 сентября «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» сыграют в матче седьмого тура ФНЛ. Начало встречи — в 8:00 мск. Эксперты в прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «СКА-Хабаровск» оценён букмекерами коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» 5 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» 5 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча 7-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» (05.09.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Сентябрь только стартовал, а на носу уже седьмой тур. Все 11 матчей состоятся в один день.

А именно — в субботу, 5 сентября. Стартует программа ранним утром, в 8:00 мск. В Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Владимира Ленина будет выяснять отношения с московским «Торпедо». Соперники начали сезон не лучшим образом, зато дальше потихоньку выправили положение.

Дальневосточники потерпели два поражения в трёх турах, зато дальше пошла домашняя серия. А на своём поле они традиционно хороши. Результат — три победы подряд. Что любопытно, во всех случаях разница в счёте составляла один мяч. 1:0 с «Волгарём» и «Факелом», а также 2:1 с «Шинником».

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Также удалось пройти в следующий раунд Кубка России, там играли тоже в родных стенах. Больше того — домашняя серия продолжается. Впереди ещё два матча в Хабаровске. В турнирной таблице дела складываются хорошо: шестое место, 12 очков. До идущей второй «Балтики» не хватает двух пунктов.

«Торпедо» проиграло в первом туре «Шиннику» благодаря голу на 92-й минуте (0:1). Дальше исправно набирает очки, но радоваться всё равно нечему. Слишком уж много ничьих — целых три. Все со счётом 1:1 — со «Спартаком-2», «Акроном» и «Балтикой». Плюс вылет из Кубка России от рук всё того же «Шинника».

Сергею Игнашевичу уже приходилось иметь неприятный разговор с фанатами. Похоже, он дал результат. По крайней мере в предыдущем туре «автозаводцы» разнесли крепкий «Велес» со счётом 5:0. Тут, правда, надо учесть фактор удаления: уже с 20-й минуты (тогда счёт был 1:0) чёрно-белые играли в большинстве. Справедливости ради, на свой гол хозяева всё равно наиграли.

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Теперь «Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с девятью очками. Вроде бы визит в Хабаровск — штука неприятная, но шансы у гостей довольно серьёзные. По составу они точно не уступают, а главное — с момента предыдущего поединка прошла целая неделя. То есть время на восстановление и подготовку имелось.

Кроме того, в последнее время москвичи традиционно успешно играют с дальневосточниками. За 10 лет команды пересекались восемь раз (все — в ФНЛ), «СКА-Хабаровск» остался без побед. На выезде «автозаводцы» добыли две победы и две ничьи, при этом всякий раз доезжала ставка Х2 + тотал меньше 2.5 мяча.

Собственно, можно довериться цифрам и взять её за отличный коэффициент 2.40. Но вообще линия позволяет перестраховаться. Х2 + тотал меньше 3.5 гола идёт у букмекеров за 1.92, а П2 с нулевой форой — за 2.01.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» 5 сентября 2020 года

«Торпедо» не проигрывает в ФНЛ с первого тура. Очков пока маловато, но в нескольких матчах команде откровенно не повезло. Перед выездом в Хабаровск подопечные Сергея Игнашевича имели неделю на восстановление, так что физически они должны быть готовы хорошо. А статистика противостояния полностью на стороне москвичей — за последние 10 лет они ни разу не уступили в восьми поединках.

Ставка: «Торпедо» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.