«Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз: Евдокимов нанесёт удар по Гацкану и Фролову

Нижегородцы ещё не пропускали в нынешнем сезоне ФНЛ больше одного мяча.

5 сентября «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» сыграют в матче седьмого тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Нижнего Новгорода» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» 5 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» 5 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.94.

Анализ и прогноз матча 7-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (05.09.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Сентябрь только стартовал, а на носу уже седьмой тур. Все 11 матчей состоятся в один день.

А именно — в субботу, 5 сентября. В 16:00 мск в Самаре местные «Крылья Советов» начнут выяснять отношения с «Нижним Новгородом». Обе команды начали сезон ниже ожиданий и застряли в середине турнирной таблицы. Хотя у гостей, пожалуй, ситуация выглядит всё же чуть лучше.

Состав симпатичный, тренер тоже хороший, но стабильности пока не хватает. Две победы на старте, дальше одно очко в трёх турах при вполне посильном календаре. Попрощаться с летом удалось красиво: на своём поле добыта волевая победа над неуступчивым «Текстильщиком» (2:1).

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Подопечные Роберта Евдокимова не стесняются забирать мяч и действовать первым номером. Есть сразу несколько футболистов с поставленным дальним ударом, что тоже нужно учитывать. Имеются проблемы с реализацией и стандартными положениями, но вообще могло быть и хуже. 10 очков, девятое место. До зоны стыков всего три балла.

А вот у «Крыльев Советов» всё совсем печально, не считая разве что Кубка России. Там удалось разнести едва живой «Иртыш» (5:0). В остальном — беда. Отток футболистов продолжается: Данил Пруцев перебрался в «Сочи» спустя месяц в Самаре, несколько клубов РПЛ сохраняют интерес к Антону Зиньковскому.

Результаты навевают тоску. Семь очков в шести турах — это слёзы. Неделю назад подопечные Игоря Осинькина попали под холодный душ в Красноярске. «Енисей» забил три мяча к 36-й минуте, после чего без особых проблем удержал преимущество (3:1). Гости, естественно, после перерыва создавали моменты, но не более того.

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Теперь «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, до зоны вылета всего один пункт. Букмекеры, впрочем, не сомневаются в хозяевах и дают на их успех смешной коэффициент 1.62. Соблазн сыграть против линии слишком велик. Брать ли Х2 за 2.31 — дело вкуса, а вот П2 с форой (+1) за 1.81 смотрится замечательно.

С организацией и тактической выучкой у «Нижнего Новгорода» проблем нет. Больше того — они до сих пор не пропускали больше одного мяча за игру. А вот у самарцев есть явные сложности с уверенностью. И, возможно, с атмосферой в коллективе.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» 5 сентября 2020 года

Букмекеры совсем не верят в гостей, а зря. Из Самары продолжается отток футболистов, команда потеряла уверенность в своих силах и очень много пропускает. «Нижний Новгород» же до сих пор не выгребал из сетки больше одного мяча за игру. Если «Крылья» и возьмут три очка, то сделают это с большим трудом. Возьмём П2 с форой (+1) за 1.81.

Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (+1) за 1.81.