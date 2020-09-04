Италия – Босния, Нидерланды – Польша и другие матчи. На что ставить 4 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 4 сентября.

На что ставить в футболе 4 сентября

Второй день подряд играют сборные в Лиге наций. В сильнейшем дивизионе сегодня две встречи: Италия примет Боснию, а Нидерланды – Польшу. Обе игры начнутся в 21:45. В дивизионе B любопытный матч между Норвегией и Австрией, а в лиге С Беларусь примет Албанию.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 4 сентября

В КХЛ четыре встречи. «Металлург» примет «Куньлунь», «Нефтехимик» сыграет со СКА, «Ак Барс» — с «Витязем», а ЦСКА дома проэкзаменует «Сочи».

В НХЛ решающая, седьмая игра в серии «Колорадо» и «Далласа». Начало – в 23:00 мск. Это стоит посмотреть.

На что ещё ставить 4 сентября

В НБА сыграют «Милуоки» и «Майами». Для лидера регулярного сезона серия началась с 0-2 и третий матч – едва ли не последний шанс вернуться в борьбу. Кроме того, нас ждёт начало серии между «Лейкерс» и «Хьюстон».



На US Open начнётся третий круг, матчей множество, вариантов для ставок ещё больше. Кроме того, проходят челленджеры в Остраве и Корденонсе.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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