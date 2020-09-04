«Автомобилист» — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков отыграются на Коварже за жуткие 2:7

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Спартак». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.02, успех «Спартака» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» 5 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» 5 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» (05.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 5 сентября запланированы сразу семь матчей, самый ранний из которых стартует в 15:00 мск в Екатеринбурге. Местный «Автомобилист» на арене «Уралец» будет принимать «Спартак».

Старт сезона сложился для соперников противоположным образом. Хозяева добыли первую победу под руководством Билла Питерса, хотя непосредственно по качеству хоккея не впечатлили. Больше того — они смотрелись хуже полностью изменённого «Трактора», однако всё же забрали два очка (3:1).

В первую очередь тут нужно сказать спасибо Якубу Коваржу, который совершил 38 сейвов, а единственную шайбу пропустил в меньшинстве. Челябинцев подвёл вратарь: Иван Федотов долгое время стоял без работы и, похоже, просто подмёрз. К середине третьего периода счёт был 1:1, а дальше он пропустил две шайбы за 4,5 минуты.

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Спастись «мишки» уже не успели, хотя две минуты играли в формате «6 на 4». Отдельно выделим Павла Дацюка, 42-летний хоккеист отыграл более 17 минут и отдал две результативные передачи в заключительном периоде. Последнюю из них — в меньшинстве. Высший класс.

«Спартак» тем временем пережил тяжелейшие 60 минут в Ярославле. Быстрый гол выбил красно-белых из седла, они никак не могли успокоиться и найти свою игру. Брака было слишком много, да и конёк «железнодорожники» выигрывали. Интрига сохранялась до старта третьего периода.

Дальше «Локомотив» забросил две шайбы за 26 секунд, а замена вратаря ничего не изменила. В оставшееся время разница в счёте только выросла — 7:2. Олег Знарок сетовал на скомканную предсезонную подготовку (для его коллективов это особенно важно), а отсутствие Юлиуса Гудачева добавило нервозности защите.

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Вообще, москвичи уверенно играют с уральцами — всего одно поражение в основное время за пять предыдущих поединков. К тому же команды Олега Знарка всегда умели реагировать на чувствительные поражения. Правда, из непосредственно игровых плюсов накануне можно было выделить только большинство — две шайбы при численном преимуществе с четырёх попыток.

С такой обороной зацепиться за очки в Екатеринбурге будет сложно, поэтому лезть в исход не рискнём. А вот ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.06 смотрятся здорово. Якуб Коварж накануне замаскировал проблемы партнёров в защите, но рассчитывать на 38 сейвов вратаря в каждой игре несколько наивно.

На наш взгляд, такому «Автомобилисту» красно-белые способны забить две-три шайбы. По именам атака у них симпатичная, а жуткие 2:7 в Ярославле только добавят хоккеистам мотивации.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» 5 сентября 2020 года

«Спартак» получил 2:7 в Ярославле, однако обычно команды Олега Знарка хорошо реагируют на чувствительные поражения. «Автомобилист» тем временем выиграл у «Трактора», хотя смотрелся даже хуже. Выручил Якуб Коварж, совершивший 38 сейвов. Лезть в исход не рискнём — защита у москвичей выглядела грустно. Но свои две-три шайбы таким уральцам они забить наверняка смогут.

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.06.