«Локомотив» — «Амур». Прогноз: Скабелка, Ткачёв и Коршков продолжат банкет в Ярославле

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Амур». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех «Амура» идёт за 10.0.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Амур» 5 сентября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Амур» 5 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.40.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Амур» (05.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.
2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 5 сентября запланированы сразу семь матчей, три из них стартуют в 17:00 мск. В Ярославле местный «Локомотив» на «Арене-2000» будет принимать хабаровский «Амур».
Старт сезона сложился для соперников противоположным образом. «Железнодорожники» в родных стенах разнесли «Спартак» со счётом 7:2. Получалось практически всё: быстрый гол добавил уверенности, после чего Егор Коршков, Магнус Паярви и компания поймали ритм. Красно-белых хватило до старта третьего периода.
Несколько шайб в заключительном периоде получились особенно эстетскими. Видно, что хоккеисты соскучились по большой игре, эмоций было очень много. К тому же присутствие болельщиков добавляет куража — в Ярославле на трибуны пускают около 2 тыс. зрителей. Это не так много, но для создания яркой атмосферы достаточно.
А вот «Амур» выдал бодрейший поединок с «Северсталью», в который уместилось аж 10 голов. Дальневосточники вели со счётом 4:2, после чего пропустили четыре подряд. Так и закончили 4:6. Справедливости ради, хозяева имели внушительное преимущество с первой и до последней минуты, но Владислав Подъяпольский замерзал без работы и совсем не выручал.
После замены вратаря дело пошло на лад. Достаточно взглянуть на итоговую статистику бросков — 40 на 14. У столь весомого преимущества имеется простое объяснение: «тигры» вынуждены играть далёким от оптимального составом. Сразу у нескольких хоккеистов основы тесты на коронавирус показали положительный результат.
Пришлось довериться молодёжи, два ведущих звена остались не у дел. Состав у «Амура» и так далеко не самый мощный, а без топ-6 даже говорить о чём-то серьёзном не приходится. «Локомотив», напротив, в полном порядке, а потому коэффициент 1.30 на лобовую победу фаворита выглядит более чем логично.
Работы у голкипера гостей будет огромное количество. Похоже, «Локомотив» поймал волну, так что свои четыре-пять шайб уступающему в классе сопернику наверняка забросит. Потому логичнее плясать от фаворита, который наверняка сумеет порадовать родных болельщиков во второй раз за двое суток.
Вариантов достаточно: П1 с форой (-2) за 1.70 — вариант попроще, ИТБ 4 шайбы «Локомотива» за 2.50 — посмелее. И промежуточная ставка — тотал больше 5 гола за 2.02. Шансы избежать разгрома у дальневосточников появятся только при вдохновенной игре вратаря.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Амур» 5 сентября 2020 года
«Локомотив» накануне разнёс в родных стенах «Спартак» со счётом 7:2, а теперь играть предстоит с «Амуром». Дальневосточники и так заметно уступают по уровню исполнителей, да ещё и остались без целого ряда хоккеистов основы, у которых диагностирован коронавирус. Шесть шайб от «Северстали» они уже пропустили. Думается, перед своими болельщиками ярославцы забьют ослабленному оппоненту не меньше четырёх-пяти.
Ставка: тотал больше 5 шайбы за 2.02.
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