«Северсталь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Сошников и Метсола продолжат феерить

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Северстали» идёт за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «СЮ» 5 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев» 5 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев» (05.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 5 сентября запланированы сразу семь матчей. В 17:30 мск в Череповце местная «Северсталь» в «Ледовом дворце» начнёт выяснять отношения с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Старт сезона соперникам удался: победы в основное время, пусть и непростые. «Сталевары» на своём льду дожали «Амур». Имели большое преимущество с первой минуты, но из-за слабой реализации и меньшинства к 39-й минуте проигрывали со счётом 2:4. Владислав Подъяпольский замёрз без работы и совсем не выручал.

Зато после смены вратаря дело пошло на лад. В оставшееся время состоялись четыре шайбы (6:4).

Справедливости ради, переоценивать успешный результат не стоит, поскольку дальневосточники играли полуторным составом из-за коронавируса. Лидеры остались вне заявки, пришлось выпускать хоккеистов из молодёжной команды, которые, конечно, старались, но к уровню КХЛ пока не готовы.

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В третьем периоде Андрей Разин перетряхнул звенья, а на пресс-конференции признался, что попросил подопечных сыграть попроще. Это дало результат, однако в субботу будет гораздо тяжелее. В Череповец пожалует «Салават Юлаев», который уже успел выиграть в Нижнем Новгороде у «Торпедо» (3:2).

Уфимцы победили по делу, они дейстительно превзошли соперника и могли бы забить больше (выручал Андрей Тихомиров). Игру сделал Маркус Гранлунд: шустрый финн удивлял эффективностью в предсезонных встречах и продолжил делать то же самое в официальных. Гол и две передачи — шикарный дебют.

В остальном всё как ожидалось: атака бодрая, но ведущее звено пока не получает должной поддержки, Юха Метсола хорош, а оборона оставляет желать лучшего. Впрочем, про «Северсталь» можно сказать примерно то же самое. Череповчане стараются играть в атаку, а вот с защитой имеют серьёзные проблемы. Подбор исполнителей в этой линии откровенно слабоват.

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Уфимцы традиционно комфортно чувствуют себя против соперников, которые стараются искать счастья у чужих ворот. Ну и разница в уровне голкиперов, конечно, внушительная. Потому ждём довольно бодрый хоккей, в котором индивидуальное мастерство гостей скажет решающее слово.

Шансы у «Северстали» появятся только в том случае, если она обойдётся минимальным количеством удалений и закроет ведущее звено клуба из Башкортостана. Верится в подобный расклад с трудом. Мы бы выбирали между победой «СЮ» в основное время за 2.03 и ИТБ 2.5 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.73. Комбинированный вариант — Х2 + тотал больше 4.5 гола за 2.28.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — «Салават» 5 сентября 2020 года

Обе команды начали с побед. Череповчане едва дожали на родном льду «Амур», который вышел полуторным составом из-за коронавируса. У «Салавата» продолжает феерить Маркус Гранлунд, а соперник кажется удобным по стилю: «Северсталь» старается играть в атаку и не прижимается к воротам. Пожалуй, свои три шайбы гости оформят. На пространстве лидеры уфимце особенно хороши.

Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Салавата Юлаева» за 1.73.