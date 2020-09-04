Исландия — Англия. Прогноз: Кейн, Стерлинг, Санчо, Грилиш отомстят «викингам» за Евро-2016

5 сентября Исландия примет Англию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех Исландии оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Исландия — Англия

Букмекеры считают, что матч лиги А Исландия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Исландия — Англия (05.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые уже распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся ниже.



5 сентября программу первого тура завершат сразу девять матчей. Среди прочих выделяется пара Исландии и Англии. Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт без зрителей (спасибо коронавирусу) на исландском стадионе «Лаугардалсвёллур».



Сборная Исландия в последние годы совершила заметный прыжок. Достаточно вспомнить хотя бы выход в четвертьфинал чемпионата Европы — 2016. Тогда она проиграла 2:5 хозяйке турнира, Франции, но билась достойно и оставила о себе приятное впечатление. В том числе запомнилась и англичанам, которых выбила в 1/8 финала (2:1).

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Только вот в прошлом розыгрыше Лиги наций в группе с Швейцарией и Бельгией исландцы провалились. За четыре игры потерпели четыре поражения, забил только один гол, а пропустили сразу 13. Впрочем, понижения в лиге удалось избежать из-за смены регламента.



Стоит отметить и то, что «викинги» не смогли пройти отбор на Евро-2020. В своей группе, где из крепких ребят были разве что французы и турки, они заняли третье место. До второй строчки не хватило четырёх баллов, но ключевым помимо прочего тут стало поражение со счётом 2:4 от Албании.



Сборная Англии же в последнее время выглядит просто чудесно. В прошлой Лиге наций она сумела занять первое место в группе с грозными испанцами и хорватами и даже выиграть матч за третье место у Швейцарии. Более чем достойный результат.

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На отборе к чемпионату Европы-2020 англичане тоже громили всех. За восемь туров получилось добыть 21 из 24 возможных очков и занять первое место. Конечно, подбор соперников способствовал скорее разминке, чем полноценной битве, но целых 37 забитых мячей и всего шесть пропущенных в восьми матчах – это круто.



Разумеется, подопечные Гарета Саутгейта идут фаворитами в предстоящем поединке. Глубина и качество скамейки впечатляет. Класс команды обязательно должен сказаться, а целый ряд молодых и голодных футболистов обещает обороне хозяев внушительные проблемы.



Сборная Исландии сейчас на спаде. К обороне есть определённые вопросы. Всё же 11 пропущенных в 10 играх в группе, где есть трио Албания-Андорра-Молдавия, это многовато. А созидание команде всегда давалось со скрипом.

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С атакой, как видно, у англичан нет никаких проблем. Есть все основания полагать, что Санчо, Кейн и Стерлинг сумеют оформить два-три мяча. При таких раскладах, на наш взгляд, стоит подумать над классическим тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Исландия — Англия 5 сентября

Исландия сейчас переживает некоторый спад после мощного скачка несколько лет назад. А вот сборная Англии, напротив, выдаёт мощный футбол. Получается и много забивать, и мало пропускать. Причём состав у англичан довольно молодой, но заметно превосходит в классе исландский. На наш взгляд, это должно сказаться.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.



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