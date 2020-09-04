Дания — Бельгия. Прогноз: Поульсен и Эриксен не помешают Лукаку с Де Брёйне в Копенгагене

5 сентября Дания примет Бельгию в матче 1-го туре Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех Дании оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Дания — Бельгия 5 сентября

Букмекеры считают, что матч Дания — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Дания — Бельгия (05.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые успели распечатать новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



5 сентября программу первого тура завершат сразу девять матчей. Среди прочих выделяется пара Дании и Бельгии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт без зрителей (как и все сентябрьские встречи в Лиге наций) на датском стадионе «Паркен» в Копенгагене.



Датский коллектив зарекомендовал себя крепким орешком в футбольном мире. На прошедшем чемпионате мира в России он вышел из группы и потерпел поражение от хорватов в 1/8 финала лишь по пенальти. А на прошлой Лиге наций добился повышения, ни разу не проиграв в группе с бойкими Уэльсом и Ирландией.

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Отбор на Евро-2020 датчане тоже могут себе занести в актив. Они сумели набрать 16 баллов в восьми турах и занять второе место. При этом стоит отметить, что снова обошлось без поражений. А пропущено было только пять мячей. Оборона тут в полнейшем порядке.



С Бельгией же давно считаются сильнейшие сборные мира. К слову, сейчас команда занимает гордое первое место в рейтинге ФИФА. А футболисты выступают в сильнейших лигах Европы. С прошлой Лигой наций, правда, у бельгийцев не задалось. Они набрали столько же баллов, сколько и прошедшая в плей-офф Швейцария, но уступили по личным показателям. Забили за четыре игры всего девять голов, а пропустили аж шесть.

Зато получилось оторваться в отборочной группе к ближайшему чемпионату Европы. Конечно, из достойных соперников тут были разве что сборные России и Шотландии. Однако все 30 возможных очков за 10 туров – результат заметный. При этом стоит отметить, что «красные дьяволы» успели наколотить аж 40 голов, а пропустили всего лишь три.

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Помимо внушительной результативности за бельгийцев также играет и их функциональная готовность. К слову, лидеры атаки Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку были в отличной форме во время еврокубковой эпопеи. А тот же Эриксен у Конте в составе «Интера» появлялся не так часто. При этом основной голкипер датчан надёжный Каспер Шмейхель на заключительном отрезке АПЛ перестал выручать «Лестер», как это было раньше.



Понятно, что состав Бельгии более мастеровитый, чем у Дании. На наш взгляд, она сумеет набрать очки в предстоящем поединке. Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + ИТМ2 2.5 мяча за коэффициент 1.77. Всё-таки оборона у датчан весьма крепкая, так что ждать разгрома мы бы не стали.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Дания — Бельгия 5 сентября 2020 года

Датчане зарекомендовали себя как крепкий орешек. Порядок у них не только в обороне, но и в атаке. Однако фаворит здесь всё же Бельгия. Поскольку состав у неё помастеровитее, нет проблем с результативностью, да и лидеры функционально готовы неплохо. Ждать много голов не стоит, но зацепиться за очки бельгийцам по силам.



Ставка: Бельгия не проиграет + индивидуальный тотал бельгийцев меньше 2.5 мяча за 1.77.



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