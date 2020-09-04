Португалия — Хорватия. Прогноз: Влашич и Пашалич используют отсутствие Криштиану Роналду

5 сентября Португалия примет Хорватию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех Хорватии оценён букмекерами коэффициентом 3.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Португалия — Хорватия

Букмекеры считают, что матч лиги А Португалия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Португалия — Хорватия (05.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые успели распечатать новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



5 сентября программу первого тура завершат сразу девять матчей. Среди прочих выделяется пара Португалии и Хорватии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт без зрителей (разумеется, всему виной коронавирус) на португальском стадионе «Драгау».



Португальцы являются действующими чемпионами Европы и победителями прошлого розыгрыша Лиги наций. Там они так ни разу и не уступили: в группе разобрались с Италией и Польшей, затем в полуфинале обыграли Швейцарию (3:1), а в финале уверенно разделались с Нидерландами (1:0).

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На Евро-2020 сборная Криштиану Роналду попала и без бонуса в виде победы в Лиге наций. Она заняла второе место в отборочной группе, пустив вперёд только украинцев. И тут надо сказать, что за восемь туров получилось забить целых 22 гола, а пропустить только шесть.



У Португалии отличный подбор в группе атаки. Тут есть кому играть даже без Роналду, которого беспокоит инфекция на пальце ноги. Отметить стоит Бруну Фернандеша, который помог английскому «Манчестер Юнайтед» войти в топ-3 АПЛ в прошлом сезоне. Также яркими фигурами являются оба Силвы (Бернарду из «Ман Сити» и Андре из «Айнтрахта») и Гонсалу Гедеш из «Валенсии». Так что хорватам придётся попотеть.



Сборная Хорватии, в свою очередь, на секундочку является вице-чемпионом мира. Однако после ухода нескольких опытных футболистов на прошлой Лиге наций выступила крайне робко. В конкурентах были Англия и Испания, а понижения в лиге удалось избежать только благодаря добавлению одного участника.

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Зато получилось уверенно пройти отбор на чемпионат Европы-2020. В своей группе, где были сборные Уэльса, Словакии, Венгрии и Азербайджана «шашечные» заняли первое место, набрав 17 очков. За восемь туров получилось забить 17 голов, но только вот пропустить целых семь.



В целом, результат неплохой, но ничья с Азербайджаном и поражение от Венгрии на выезде вызывают вопросы. Вообще, с выездами у хорватов в последнее время некоторые проблемы. За шесть последних матчей в гостях они потерпели аж три поражения, скатали две ничьи и добыли всего одну победу.



Причём за всё это время они пропустили аж 12 голов. У сборной Португалии проблем с результативностью нет. Понятно, без Криштиану будет совсем не то, но тут всё равно есть кому забивать. Так что ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.17 смотрится интересно.

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Также можно проверить ставку обе забьют за 1.95. Конечно, с обороной у хорватов в последнее время не так всё гладко, но зато группа атаки держит марку. Модрича и Ракитича вполне могут заменить Марио Пашалич, ставший одним из лидеров «Аталанты», и Никола Влашич – основная движущая сила московского ЦСКА. Так что ждём яркого футбола.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2020 года

У обеих команд довольно яркая линия атаки, но вот с обороной дела гораздо хуже. Особенно у хорватов. На наш взгляд, смогут забить обе стороны, но несколько предпочтительнее всё же смотрятся португальцы. Хорватия в принципе не блещет на выезде, да и результаты после ухода нескольких опытных футболистов из сборной просели.



Ставка: обе забьют за 1.95.



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