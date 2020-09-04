Португалия — Хорватия. Прогноз: Влашич и Пашалич используют отсутствие Криштиану Роналду

5 сентября Португалия примет Хорватию в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех Хорватии оценён букмекерами коэффициентом 3.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Португалия — Хорватия
Букмекеры считают, что матч лиги А Португалия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Португалия — Хорватия (05.09.2020)
Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые успели распечатать новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.
Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.
5 сентября программу первого тура завершат сразу девять матчей. Среди прочих выделяется пара Португалии и Хорватии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт без зрителей (разумеется, всему виной коронавирус) на португальском стадионе «Драгау».
Португальцы являются действующими чемпионами Европы и победителями прошлого розыгрыша Лиги наций. Там они так ни разу и не уступили: в группе разобрались с Италией и Польшей, затем в полуфинале обыграли Швейцарию (3:1), а в финале уверенно разделались с Нидерландами (1:0).
На Евро-2020 сборная Криштиану Роналду попала и без бонуса в виде победы в Лиге наций. Она заняла второе место в отборочной группе, пустив вперёд только украинцев. И тут надо сказать, что за восемь туров получилось забить целых 22 гола, а пропустить только шесть.
У Португалии отличный подбор в группе атаки. Тут есть кому играть даже без Роналду, которого беспокоит инфекция на пальце ноги. Отметить стоит Бруну Фернандеша, который помог английскому «Манчестер Юнайтед» войти в топ-3 АПЛ в прошлом сезоне. Также яркими фигурами являются оба Силвы (Бернарду из «Ман Сити» и Андре из «Айнтрахта») и Гонсалу Гедеш из «Валенсии». Так что хорватам придётся попотеть.
Сборная Хорватии, в свою очередь, на секундочку является вице-чемпионом мира. Однако после ухода нескольких опытных футболистов на прошлой Лиге наций выступила крайне робко. В конкурентах были Англия и Испания, а понижения в лиге удалось избежать только благодаря добавлению одного участника.
Зато получилось уверенно пройти отбор на чемпионат Европы-2020. В своей группе, где были сборные Уэльса, Словакии, Венгрии и Азербайджана «шашечные» заняли первое место, набрав 17 очков. За восемь туров получилось забить 17 голов, но только вот пропустить целых семь.
В целом, результат неплохой, но ничья с Азербайджаном и поражение от Венгрии на выезде вызывают вопросы. Вообще, с выездами у хорватов в последнее время некоторые проблемы. За шесть последних матчей в гостях они потерпели аж три поражения, скатали две ничьи и добыли всего одну победу.
Причём за всё это время они пропустили аж 12 голов. У сборной Португалии проблем с результативностью нет. Понятно, без Криштиану будет совсем не то, но тут всё равно есть кому забивать. Так что ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.17 смотрится интересно.
Также можно проверить ставку обе забьют за 1.95. Конечно, с обороной у хорватов в последнее время не так всё гладко, но зато группа атаки держит марку. Модрича и Ракитича вполне могут заменить Марио Пашалич, ставший одним из лидеров «Аталанты», и Никола Влашич – основная движущая сила московского ЦСКА. Так что ждём яркого футбола.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Португалия — Хорватия 5 сентября 2020 года
У обеих команд довольно яркая линия атаки, но вот с обороной дела гораздо хуже. Особенно у хорватов. На наш взгляд, смогут забить обе стороны, но несколько предпочтительнее всё же смотрятся португальцы. Хорватия в принципе не блещет на выезде, да и результаты после ухода нескольких опытных футболистов из сборной просели.
Ставка: обе забьют за 1.95.
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