Джеффри-Джон Вулф — Даниил Медведев. Прогноз: россиянин зачехлит американца на US Open

6 сентября Джеффри-Джон Вулф и Даниил Медведев сыграют в матче 3-го круга US Open. Начало — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.06. Успех Вулфа оценён коэффициентом 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го круга US Open Вулф — Медведев

Аналитики считают, что матч US Open Джеффри-Джон Вулф — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.46.

Анализ матча US Open Джеффри-Джон Вулф — Даниил Медведев (02.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: в конце августа состоялся только “мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступило время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров Большого шлема. Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее, до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Медведев легко и непринуждённого добрался до третьего круга. На два матча потребовалось в общей сложности всего четыре часа, для пятисетового формата это совсем немного. Для начала досталось Федерико Дельбонису: аргентинец никак не мог зацепиться за подачу фаворита, взяв всего семь геймов.

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Накануне пришло время Кристофера О’Коннелла. Малоизвестный австриец выглядел достойнее, но не более того — 6:3, 6:2, 6:4. Россиянин управился бы ещё быстрее, однако дожать соперника получалось далеко не всегда. Достаточно взглянуть на реализацию брейк-пойнтов — всего 4 брейка с 17 попыток.

Сетка у Даниила приятная, он без особых проблем должен проходить дальше. Хотя соперник по третьему раунду, пожалуй, чуть опаснее предыдущих, хоть и находится в рейтинге ниже. Джеффри-Джон Вулф набирает обороты и постепенно зарабатывает себе имя в туре. Если бы не долгая пауза из-за пандемии, он вполне мог бы претендовать на позицию в топ-100.

Пока 21-летний американец находится лишь в середине второй сотни. Он прошёл квалификацию в Цинциннати (уступил Ришару Гаске в первом круге — 4:6, 4:6) и прекрасно показал себя на первом US Open в карьере. Успел высадить в четырёх сетах крепкого Гидо Пелью (хотя тот тяготеет к грунтовому покрытию), а затем разбить Роберто Карбальеса-Баэну менее чем за два часа.

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Несмотря на не самый высокий рост (183 см), подача у Вулфа довольно крепкая. Потенциал американца вопросов не вызывает, но он всё ещё сыроват и нестабилен. Поддержка родных трибун могла бы помочь навязать борьбу фавориту, да только из-за коронавируса играть придётся без зрителей.

Потому предпосылок для сенсации не видно. Вряд ли Медведев станет тратить лишние силы и гнаться за особенно крупным счётом, так что на свои три-четыре гейма за партию аутсайдер может рассчитывать. Но не более того — россиянин на данный момент просто находится на другом уровне. Уставать было негде, обе победы одержаны быстро и без хлопот.

П2 в трёх сетах идёт у букмекеров со скучным коэффициентом 1.51, который сгодится разве что для экспресса. Мы бы выбирали между тоталом меньше 31.5 гейма за 1.67 и П2 с форой (-8.5 гейма) за 2.00.

Ставки на матч US Open Джеффри-Джон Вулф — Даниил Медведев 6 сентября 2020 года

Вулф — молодой и талантливый теннисист, который имеет хорошие шансы попасть в топ-100 в обозримом будущем. Однако пока он сыроват, Медведев находится на другом уровне. Подача у американца крепкая, а Даниил вряд ли станет тратить лишние силы и гнаться за крупным счётом. Свои 3-4 гейма за партию аутсайдер наверняка возьмёт, но не более того.

Ставка: тотал меньше 31.5 гейма за 1.67.