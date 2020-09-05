«Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз: Иван Проворов отправит Варламова и Тротца в отпуск

«Лётчики» спаслись со счёта 1-3 и дошли до седьмого матча. Будет бойня.

6 сентября в седьмом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 2:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.79, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.32.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч серии матч НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс» 6 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.43, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.63. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.22.

Анализ и прогноз 7-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Филадельфия» — «Айлендерс» (6.09.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. То есть все клубы находятся в абсолютно равных условиях.

6 сентября второй раунд Кубка Стэнли подойдёт к концу. Наступит развязка в битве «Филадельфии Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 2:30 мск. «Лётчики» проигрывали со счётом 1-3, однако остались в седле, добыли две трудовые победы и дошли до седьмого матча.

Два предыдущих поединка получились неожиданно результативными и решались на тоненького, дойдя в итоге до овертайма. Сперва подопечные Алена Виньо вели с разницей в две шайбы за 4,5 минуты до сирены, но умудрились упустить преимущество. К счастью, настырный Скотт Лотон оказался в нужное время в нужном месте (4:3 ОТ).

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А накануне получились натуральные качели. «Островитяне» получили 0:2 к исходу 12 минут, затем довольно быстро вышли вперёд. К середине третьего периода они сохраняли лидерство, однако Скотт Лотон вновь отличился. В итоге битва растянулась почти на 100 минут. Вновь отметим Ивана Проворова — в пятой игре он отдал пас на победную шайбу, а в шестой забил её сам.

Накануне на лёд вернулся Оскар Линдблом, победивший рак. Появление шведа определённо придало мощный импульс команде. Теперь всё будут решать детали. По качеству хоккея «Айлендерс», пожалуй, смотрятся даже повеселее, но у «Филадельфии» проснулись лидеры, которые выцарапывают победы с мясом.

Отдельный момент — вратари. Картер Харт однозначно хорош, накануне он совершил 49 сейвов. Семёна Варламова упрекнуть вроде бы не в чем, но пока дуэль россиянин определённо проигрывает. А ведь Томас Грайсс великолепно вышел в четвёртом матче. Не исключено, что Барри Тротц доверится немцу.

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Самое очевидное желание — проверить лобовую ничью за 4.22. Коэффициент очень хорош, а команды максимально близки по уровню. У Алена Виньо покрепче состав, зато номинальные гости сейчас выглядят бодрее. Три игры из шести докатились до овертайма, так что давать на ничью больше четвёрки несколько сомнительно.

А мы предпочтём итоговую победу «Флайерз» за коэффициент 2.10. «Нью-Йорк» имел несколько замечательных возможностей закончить серию, однако проиграл три овертайма из трёх. Обычно в Кубке Стэнли за такое наказывают.

«Лётчики» ушли с 1-3, Линдблом продолжит заряжать партнёров энергией. Эмоциональное преимущество должно быть на стороне номинальных хозяев, а в решающих встречах подобные вещи часто выходят на первый план.

Прогноз и ставки на 7-й матч серии «Филадельфия» — «Айлендерс» 6 сентября 2020 года

По качеству хоккея «Айлендерс» смотрятся даже чуть интереснее, но слишком уж много возможностей было упущено. «Филадельфия» — это команда-эмоция, для которой очень важно поймать волну. Она спаслась с 1-3, дождалась победившего рак Оскара Линдблома, забрала в серии три овертайма из трёх. На наш взгляд, считать «лётчиков» аутсайдером после такого просто нельзя.

Ставка: итоговая победа «Филадельфии» за 2.10.