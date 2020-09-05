Португалия – Хорватия, Швеция — Франция и другие матчи. На что ставить 5 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 5 сентября.

На что ставить в футболе 5 сентября

Третий игровой день в Лиге наций. В дивизионе А нас ждут 4 встречи. Самая интересная, пожалуй, противостояние действующих чемпионов турнира – сборной Португалии – и команды Хорватии. Кроме того, Исландия сыграет с Англией, Дания – с Бельгией, а Швеция – с Францией. Помимо этого 4 встречи запланированы в лиге С, еще одна – в слабейшей лиге D.

Очередной тур пройдет в ФНЛ. Выделим матч в Самаре, где буксующие «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом». Начинать смотреть игры можно с 8 утра, именно в это время начнется матч в Хабаровске между местным СКА и «Торпедо» из Москвы.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 5 сентября

В КХЛ в субботу сразу 7 матчей. Самые интригующие противостояния – «Автомобилист» — «Спартак» — эта игра начнется в 15:00. Кроме того, стоит обратить внимание на матч «Авангарда» и московского «Динамо» в 18:00.

В НХЛ решающая, седьмая игра в серии «Филадельфии» и «Айлендерс». Этот матч начнется уже в воскресенье, в 02:30 мск.

На что ещё ставить 5 сентября

В НБА можно сделать ставку на четвертый матч серии «Бостона» и «Торонто». Чемпионы вырвали победу в третьей встрече и теперь уступают всего лишь 1-2. Кроме того, пройдет вторая игра в серии «Клипперс» и «Денвера», тут 1-0 в пользу парусников.

На US Open в третьем круге сыграют все три оставшихся в деле россиянина. Даниилу Медведеву предстоит матч против хозяина кортов Джеффри Волфа, Карен Хачанов сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии, а Андрею Рублеву будет противостоять итальянец Сальваторе Карузо. Кроме того, россиянин сыграет в полуфинале Челленджера в Остраве. Аслан Карацев померится силой с голландцем Ботиком ванн де Зандшульпом.

В волейболе проходят квалификационные матчи на Евро-2021. Во встрече Латвии и Испании, вероятно, определится обладатель путевки на первенство континента. Кроме того, можно последить за игрой Молдовы и Кипра. Еще в этом виде спорта пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Польши и женского – Италии.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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