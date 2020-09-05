«Трактор» — «Куньлунь». Прогноз: Калинин и Кравцов оставят Алексея Ковалёва без очков

6 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Куньлунь». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.58, успех «Куньлуня» идёт за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Куньлунь» 6 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Куньлунь» 6 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.19, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — «Куньлунь» (06.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 6 сентября запланированы сразу четыре матча. Два из них стартуют в 15:00 мск. В Челябинске местный «Трактор» будет выяснять отношения с «Куньлунь Ред Стар».

Соперники открыли регулярный чемпионат неудачно, хотя произвели приятное впечатление. «Мишки» вопреки всем законам логики на своём льду уступили «Автомобилисту». Имели заметное преимущество с первой и до последней минуты, много времени проводили в атаке, но остались с пустыми руками (1:3).

Достаточно посмотреть на статистику бросков — 39:18 в пользу хозяев. Всё решили вратари: Якуб Коварж выручал много и со вкусом, а Иван Федотов, похоже, просто замёрз без работы. К середине третьего периода была ничья, а затем екатеринбуржцы забросили две шайбы за 4,5 минуты. Оба раза результативные передачи отдал 42-летний Павел Дацюк.

«Северсталь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Сошников и Метсола продолжат феерить Обе команды начали сезон с побед, а Маркус Гранлунд набрал три очка.

В общем, очков «Трактор» не набрал, но убедил в ощущении, что в нынешнем сезоне с ним будет трудно каждому. Глубокий состав, четыре хороших звена, интенсивный хоккей, высокий уровень давления. Возвращение Анвара Гатиятулина имеет все шансы получиться успешным, несмотря на обидный старт.

«Куньлунь» накануне проиграл в Магнитогорске (1:2). Строго говоря, «лисы» имели прекрасную возможность снять все вопросы ещё в первом периоде, однако Дмитрий Шикин поймал кураж и очень много тащил. А дальше хозяева успокоились и ослабили хватку. Победить, правда, всё равно сумели.

Начиная со второго периода подопечные Алексея Ковалёва смотрелись добротно. Физическая готовность оставляет желать лучшего, да и ведущих звеньев, строго говоря, просто нет. Но в конце августа казалось, что будет гораздо хуже. «Куньлунь» ни разу не пропустил в равных составах, а за секунду до сирены ещё и лишил Василия Кошечкина «сухаря».

«Локомотив» — «Амур». Прогноз: Скабелка, Ткачёв и Коршков продолжат банкет в Ярославле Накануне «железнодорожники» разнесли «Спартак» со счётом 7:2. То ли ещё будет.

Шансы челябинцев, конечно, выше, тем более на своём льду. Букмекеры это прекрасно понимают, на П1 дают скромный коэффициент 1.56, который сгодится разве что для экспресса. Придётся выкручиваться. Вариантов несколько. Первый — П1 с форой (-1) за 1.75. Второй — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.70.

А нам больше нравится ИТБ 2.5 гола «Трактора» за 1.75. Логика простая: в первом матче «мишки» забили гораздо меньше, чем заслуживали. А «Куньлунь», наоборот, мог спокойно получить три-четыре ещё до первого перерыва, но Шикин поймал кураж. На дистанции реализация должна прийти в норму, да и злости у хозяев наверняка добавилось.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Куньлунь» 6 сентября 2020 года

«Трактор» в первом матче смотрелся гораздо интереснее «Автомобилиста», но умудрился проиграть из-за разницы в уровне вратарей. «Куньлуню», напротив, повезло: «Металлург» мог снять все вопросы ещё в первом периоде, но Дмитрий Шикин много выручал. Удаче пора вернуть должок челябинцам. Состав у них заметно крепче, плюс свой лёд.

Ставка: ИТБ 2.5 шайбы «Трактора» за 1.75.