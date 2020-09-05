«Нефтехимик» — «Витязь». Прогноз: 4:0 в Казани не успокоят Сёмина, Дергачёва и Артюхина

У нижнекамцев проблемы с составом, а подопечные Михаила Кравеца прекрасно готовы физически.

6 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Витязь». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Нефтехимика» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Витязь» 6 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Витязь» 6 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Витязь» (06.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 6 сентября запланированы сразу четыре матча. Самый ранний из них стартует в 14:30 мск в Нижнекамске.

Местный «Нефтехимик» будет выяснять отношения с «Витязем». Старт сезона сложился для соперников по-разному, но они оставили приятные впечатления. «Волки» с честью вышли из тяжелейшей ситуации, дав бой СКА. Проиграли (1:2), однако заставили фаворита понервничать и даже могли зацепиться за очки.

Дело в том, что накануне клуб поместил сразу 10 хоккеистов в список травмированных, а тренерский штаб не смог руководить командой. В результате на игру против петербуржце коллектив вывели тренеры «Реактора», а в составе оказалось сразу 11 человек, выступавших в предыдущем розыгрыше МХЛ.

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Естественно, СКА имел территориальное преимущество, но хозяева держались. В равных составах пропустили всего однажды, смогли отличиться в середине третьего периода, а в концовке до последнего пытались спастись. Полторы минуты действовали в формате «6-на-5», но гости удержали победу.

А «Витязь» тем временем разнёс в Казани «Ак Барс» (4:0). Подопечные Дмитрия Квартальнова снова пропустили на 51-й секунде, только теперь отыграться так и не вышло. Гости уверенно душили фаворита в средней зоне и оттирали его к бортам, постоянно выигрывая единоборства. И заслуженно забрали два очка.

Даже нельзя сказать, что Илье Ежову пришлось стоять на голове. Он совершил 26 сейвов, но по большей части это были броски от синей линии и бортов. Основную часть остроты «барсы» создали в большинстве, поскольку удалялись подопечные Михаила Кравеца много. Две шайбы из четырёх состоялись уже в пустые ворота.

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Клуб из Московской области подтверждает серьёзность намерений. Победа на Кубке мэра Москвы оказалась только началом. Тренерский штаб снова вывел команду на пик формы к старту регулярного чемпионата: год назад «Витязь» одержал 12 побед в 13 поединках и долгое время возглавлял Западную конференцию.

Если опять не начнутся сомнительные обмены, команда вполне способна побороться за топ-5 конференции. Даже странно, что с учётом всех факторов на победу гостей дают заметно больше двойки. Никаких новостей о сроках возвращения целого ряда хоккеистов «Нефтехимика» нет, так что играть, похоже, вновь придётся полуторным составом.

У «Витязя», напротив, всё в полнейшем порядке. Да и статистика личных встреч намекает: в шести последних случаях они непременно побеждали нижнекамцев. Пять раз — в основное время. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.68 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.12.

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«Волки» не станут лезть на рожон и вновь сыграют вторым номером, много они вряд ли пропустят. Однако подопечные Михаила Кравеца прекрасно готовы физически и свои две-три шайбы наверняка сообразят. Для набора очков этого должно хватить.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Витязь» 6 сентября 2020 года

«Нефтехимик» перед стартом регулярного чемпионата поместил 10 хоккеистов в список травмированных, а главный тренер Вячеслав Буцаев не смог руководить командой в матче со СКА. «Витязь» тем временем по делу обыграл «Ак Барс» в Казани. Кроме того, клуб из Московской области выиграл у нижнекамцев шесть предыдущих очных встреч. Поставим на гостей.

Ставка: победа «Витязя» с нулевой форой за 1.68.