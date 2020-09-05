«Металлург» — «Сочи». Прогноз: Бек, Плотников и Потехин извинятся перед Кошечкиным

6 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сочи». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.66, успех «Сочи» идёт за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Сочи» 6 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Сочи» 6 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург Мг» — ХК «Сочи» (06.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 6 сентября запланированы сразу четыре матча. Два из них стартуют в 15:00 мск. В Магнитогорске местный «Металлург» сразится с ХК «Сочи».

Подопечные Ильи Воробьёва начали сезон с победы, но вряд ли могут быть собою довольны. Несчастному «Куньлуню», который собрался за две недели до старта регулярного чемпионата и фактически не имеет ведущего звена, удалось отгрузить всего две шайбы за 60 минут. Да и те в большинстве. В равных составах не отличились ни разу.

А за секунду до окончания основного время ещё и Василий Кошечкин остался без «сухаря» после щелчка Дмитрия Педана (2:1). Похоже, «лис» убаюкал первый период, по ходу которого они имели колоссальное преимущество (17:5 по броскам) и должны были забивать не меньше трёх-четырёх шайб.

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Однако Дмитрий Шикин очень много выручал, а дальше фаворит просто расслабился. Начиная со второй 20-минутки шансы у гостей уже имелись. Следующий соперник тоже не самый сильный, но всё же состав у «Сочи» покрепче. За ошибки в случае чего платить придётся быстрее, чем накануне.

«Леопарды» начали с поражения в Москве, но это абсолютно нормально. Даже в усечённом составе, всего с двумя легионерами, ЦСКА имеет большое преимущество по уровню исполнительского мастерста. Гости открыли счёт и сохраняли ничью вплоть до второго перерыва, однако в дебюте третьего отрезка пропустили две шайбы за 2,5 минуты.

Последнюю из них — в большинстве. В принципе, даже один гол стал для подопечных Александра Андриевского нормальным результатом, до ворот красно-синих они практически не доезжали. Всего 13 бросков за 60 минут — маловато будет. «Сочи» ждёт Стремвалля, застрявшего из-за проблем с визой.

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Скорее всего, в Магнитогорске он тоже не сыграет, а потому проблемы с созиданием должны остаться. Состав у «магнитки», конечно, сильнее. Плюс свой лёд. Плюс приятная статистика противостояния: за два последних сезона соперники пересеклись четыре раза, всякий раз «лисы» брали верх.

В общем, предпосылок для сенсации тут не видно. Гости способны зацепиться в случае подвигов вратаря, но по качеству хоккея наверняка уступят. Лезть в большие форы опасно, всё же «Сочи» много не пропускает. П1 за 1.66 смотрится скучно, нам больше нравится ИТМ 1.5 гола «Сочи» за 1.96. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.76.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Сочи» 6 сентября 2020 года

«Металлург» здорово провёл первый период с «Куньлунем», после чего откровенно разочаровал. «Сочи» тем временем без шансов проиграл ЦСКА и продолжает ждать Стремвалля. Без шведа проблемы с созиданием рискуют продолжиться, в Москве «леопарды» сподобились всего на 13 бросков. Возьмём низ гостей.

Ставка: ИТМ 1.5 шайбы «Сочи» за 1.76.