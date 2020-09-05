Венгрия — Россия. Прогноз: большое испытание для Черчесова, Дзюбы, Шунина и Джикии

6 сентября Венгрия примет Россию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех Венгрии оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Венгрия — Россия 6 сентября

Букмекеры считают, что матч третьей группы в лиге В Венгрия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Если обе забьют, зайдёт коэффициент 1.97.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Венгрия — Россия (06.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



Плотность календаря запредельная. 5 сентября должен завершиться первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу откроют сразу 10 матчей. Особенного внимания требует битва сборной Венгрии и сборной России в третьей группе лиги В. На кону второй тур.



Венгры в матче первого тура на выезде встречались со сборной Турции. Букмекеры считали их явными андердогами в этом противостоянии, но они сумели победить с минимальным счётом. Причём вполне закономерно.

Швеция — Франция. Прогноз: Льорис, Гризманн и Мбаппе не спасутся от Берга с Ольссоном За 14 последних игр шведы забили 27 голов, потерпев всего одно поражение.

Венгерская команда в начале встречи выглядела довольно активно, даже успела собрать два каркаса ворот за 15 минут в середине первого тайма. Однако единственный в матче гол состоялся уже после перерыва, на 80-й минуте. Прямым ударом с достаточно дальнего штрафного отличился один из лидеров атаки Доминик Собослаи. Попал на заглядение.



Российская сборная в первой игре принимала сборную Сербии. Даже при весомых кадровых потерях – отсутствии из-за травм созидателя Александра Головина и Алексея Миранчука – получилось добыть уверенную победу со счётом 3:1. Теперь подопечные Станислава Черчесова лидируют в группе.



Основные события пришлись на вторую половину встречи. В самом дебюте второго тайма новичок сборной Зелимхан Бакаев заработал пенальти, который уверенно реализовал капитан Артём Дзюба. На 69-й минуте Вячеслав Караваев сумел удвоить преимущество, зарядив в «девятку» из-за пределов штрафной. Сербы попытались вернуться в игру, даже отквитали один мяч. Только через несколько минут после этого совершили грубую ошибку при розыгрыше мяча от ворот, чем и воспользовался Дзюба.

Португалия — Хорватия. Прогноз: Влашич и Пашалич используют отсутствие Криштиану Роналду У соперников порядок с нападением, но вот к обороне вопросы имеются.

Впрочем, тут надо бы сказать, что сборной России обыграть сербов во многом помогла физическая готовность. Футболисты гостей, разбросанные по всей Европе, должной игровой практики получить не успели. А российские игроки уже вовсю рубятся в РПЛ.



Однако матч против Сербии, при всей его триумфальности, показал, что у команды Станислава Черчесова не всё так гладко с защитной линией. Стоило сербам включиться, как их нападающий вносит мяч в ворота с двух метров. А ведь функционально Россия была готова гораздо лучше.



Теперь засчёт этого будет трудно выехать. Венгры показали в Турции быстрый, атакующий футбол и отличные физические кондиции. При этом в обороне было всё достаточно надёжно. А это обещает гостям проблемы.

Дания — Бельгия. Прогноз: Поульсен и Эриксен не помешают Лукаку с Де Брёйне в Копенгагене За 10 туров на отборе к Евро-2020 шустрые бельгийцы забили 40 голов.

Конечно, российская сборная всё же идёт фаворитом: тут и состав покрепче, и микроклимат внутри Черчесов создал нужный. Однако в Венгрии команде будет очень непросто. На наш взгляд, стоит ждать голов в обе стороны. Классическая ставка обе забьют за коэффициент 1.98 смотрится интересно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия 6 сентября 2020 года

Сборная России уверенно обыграла сборную Сербии у себя дома. Однако в Венгрии ей просто точно не будет. Венгры успели удивить, оставив не у дел турок. При этом венгерская сборная показала хорошую функциональную готовность, так что в этом плане соперники в предстоящем поединке будут на равных. На наш взгляд, тут стоит ждать борьбы и голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.98.



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