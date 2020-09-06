Венгрия — Россия, Испания — Украина и другие матчи: на что ставить 6 сентября

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, в НХЛ и НБА идут плей-офф, а теннисисты шумят на US Open. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 6 сентября.

На что ставить в футболе 6 сентября: Лига наций УЕФА

Клубный футбол взял паузу, настало время сборных. На этой неделе стартовал второй розыгрыш Лиги наций. Пришло время второго тура. На воскресенье запланировано сразу 10 матчей на любой вкус. Они разбиты на три временных слота — в 16:00 мск, 19:00 и 21:45.



Разумеется, основное внимание любителей отечественного футбола приковано ко второму матчу сборной России после долгой паузы. Подопечные Станислава Черчесова сразятся с командой Венгрии в Будапеште (19:00). Соперники синхронно добыли победы в первом туре.



Россияне в родных стенах обыграли сербов со счётом 3:1, а венгры на выезде оставили не у дел сборную Турции (1:0). Эти коллективы тоже померяются силами в воскресенье, только начнут позже (21:45). Место встречи — Белград.



Нельзя не выделить битву сборных Испании и Украины (21:45). Подопечные Андрея Шевченко в первом туре одолели Швейцарию со счётом 2:1, а испанцы в концовке ушли от поражения в матче с Германией (1:1). В параллельной игре сойдутся швейцарцы и немцы.



Остальные вывески смотрятся скромнее. Уэльс сразится с Болгарией, Андорра с Фарерскими островами, Ирландия — с Финляндией, Словения — с Молдавией, Косово — с Грецией, а Мальта — с Латвией.



Кроме того, 6 сентября состоится матча первого раунда Кубка Англии между «Брентфордом» и «Уиком Уондерерс» (14:00). И продолжатся несколько периферийных чемпионата: две игры в Китае, две — в Южной Корее, три — в Чили. Доступны ставки на Первую лигу Беларуси, MLS и первый дивизион первенства Нидерландов.

Матчи по хоккею для ставок 6 сентября: КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ набирает обороты, в воскресенье состоятся четыре матча. В самом раннем из них (14:30 мск) сойдутся «Нефтехимик» и «Витязь». Спустя 30 минут начнутся поединки «Металлург» — «Сочи» и «Трактор» — «Куньлунь». Самое сладкое осталось на десерт.



В 17:30 состоится стартовое вбрасывание в Казани, где «Ак Барс» будет принимать СКА. Подопечные Дмитрия Квартальнова накануне разгромно уступили «Витязю» на своём льду (0:4) и постараются исправиться, а петербуржцы с большим скрипом одолели «Нефтехимик» (2:1).

На что ещё ставить 6 сентября: плей-офф НБА, US Open

Продолжается US Open, аутсайдеры постепенно отсеиваются, а интересные матчи попадаются всё чаще. У мужчин, например, Денис Шаповалов сразится с Давидом Гоффеном, а Новак Джокович — с Пабло Карреньо-Бустой. У женщин среди прочих отношения выяснят Юлия Путинцева и Петра Мартич, Наоми Осака и Анетт Контавейт, а также Шелби Роджерс и Петра Квитова.



Набирает обороты плей-офф НБА, второй раунд в разгаре. На воскресенье запланирован ранний матч: в 22:30 мск на паркет выйдут «Майами Хит» и «Милуоки Бакс». Джимми Батлер с партнёрами забрали три игры подряд, лишив Янниса права на ошибку.